¥³¥¹¥×¥ì¼«»£¤êÆ°²è¤ò¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿40ºÐ½÷À¤¬£²²¯±ßÄ¶²Ô¤¤¤À¤«¡ÄÃ¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¡¡¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»Ñ¤Ë¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É
¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¼«»£¤êÆ°²è¤ò²Ý¶âÀ©ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤ª¤è¤½7800Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤é·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¶È¡¢Ä¹ÅèÌ¤µ×¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤ß¤¯¡Ë»á¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä¹Åè»á¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢À®¿Í¸þ¤±¤Î²Ý¶âÀ©¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½2²¯1300Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò°ìÀÚ¿½¹ð¤»¤º½êÆÀÀÇ7800Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿¶â¤ÏÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹Åè»á¤Ï¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£