¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¤³¤Î¥¿¥¤¥×ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª»°ÃÊ¤À¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤ì¤ë¡ªÀìÌçÅ¹¤À¤È¹â¤½¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥¤¥¢¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼¡Ê»°ÃÊ¼°¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼¡Ê»°ÃÊ¼°¡Ë¡Ù¤¬¤ª°Â¤¤¤Î¤ËËÜ³ÊÅª¡ª
¥À¥¤¥½¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¢¥óÁÇºà¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÉô²°ºî¤ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹♡
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Çä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼¡Ê»°ÃÊ¼°¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£
¥¢¥¤¥¢¥óÀ½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼Ãª¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Êª¤ò¾þ¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃª¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªÃÍÃÊ¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤ª°Â¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡ª
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¡ß¥¢¥¤¥¢¥óÁÇºà¤Ë¤è¤ëÃËÁ°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢ÅÉÁõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤ÊÉôÊ¬¤â¡Ä¡£¥´¥ß¤Îº®Æþ¤Ë¤è¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤×¤Ä¤×¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÂÎº¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÏÇä¤ê¾ì¤Ç¤è¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤Á¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÉô²°¤Ë♡¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¡ª
ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÉô²°¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¤è¤¯¤¢¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Ï°ìÃÊ¤äÆóÃÊ¼°¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï»°ÃÊ¼°¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸úÎ¨Åª¤ËÊª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤¬Äã¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¾®Êª¤ä¡¢¥ß¥Ë¹á¿å¤Ê¤É¤ò¾þ¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇã¤¦¤È¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ªÃÍÃÊ¤¬Ä¥¤ê¤½¤¦¡Ä¡£
¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤â¤Î¤¬200±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼ýÇ¼¡Ê»°ÃÊ¼°¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ì¾þ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¾®Êª¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç»È¤¦Â¦¤Î¥»¥ó¥¹¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÁáÂ®¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£