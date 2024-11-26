»ÀÁÇ¤òµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Ë10Ëü¿Í¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡¡Ö¾è¼Ö¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¤È¤Æ¤âà¿·Á¯á¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¨¤½¤¦¤ÊÅÅ¼Ö¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÂ®¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤ªÀ±¤µ¤Þ¡Ê¡÷STAR_Ohoshi¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯11·î7Æü¤Ë
¡Ö¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤µ¤Æ°¼Ö¤¤¿¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÉÊ¤ÎÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï»°É©¥¬¥¹²½³Ø¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÃ¦»ÀÁÇºÞ¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¡£
¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡©¡¡°ìÂÎ¤É¤³¤ò¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£µ¼Ô¤Ï8Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤Î¤ªÀ±¤µ¤Þ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¹¹ð¥»¥ó¥¹¤Ë´¶Éþ
1¿ÍÎ¹¤¬¼ñÌ£¤À¤È¤¤¤¦¤ªÀ±¤µ¤Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¤Æ°¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î±É±Ø¡Ê¿åÅçÎ×³¤Å´Æ»¡¦¿åÅçËÜÀþ¡Ë¡£7Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
±Ø¤ÇÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»×¤ï¤º»£¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÌ¾¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ØÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¢¥ì¡Ù¤òÁ´ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¹¹ð¥»¥ó¥¹¤Ë´¶Éþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ªÀ±¤µ¤Þ¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¤¼¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¤òÎó¼Ö¤Ë¡©¡¡µ¼Ô¤Ï22Æü¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÂçÈ¿¶Á
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡£»°É©¥¬¥¹²½³Ø¿åÅç¹©¾ì¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤À¡£
Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤ËÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î²½³ØÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢À½ÉÊ¤¬°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¤Ï°ìÈÌ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹©¾ì¤Î¤¢¤ë¿åÅçÃÏ°è¤ÇÁà¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÅçÎ×³¤Å´Æ»¤È¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¤½¤Î°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡Ù¼«ÂÎ¤Ï¼Â¤Ï¿åÅç¹©¾ì¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤È»×¤¤¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤ËÆ±À½ÉÊ¤ÈÅö¼Ò¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡¢Åö¼Ò°ìÆ±´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥ÜÀè¤Ë¿åÅçÎ×³¤Å´Æ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î19ÆüÈ¯É½¤Î»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Æâ¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¶áÇ¯¡¢2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¼Ò¤ä¶È¼ï¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¿åÅç¹©¾ì¤ÈÆ±¤¸¤¯ÁÒÉß»Ô¤ÇÄ¹¤¯Áà¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÅçÎ×³¤Å´Æ»¤Ï¡¢Å´Æ»Í¢Á÷¤òÄÌ¤¸¤¿CO2¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤ØÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Ä¤â¾®¤µ¤¤¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ö¿·Á¯¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡£X¾å¤Ç¤Ï10Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê25Æü¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¡ª¡×
¡ÖÈ¿±þÅª¤Ë¡Ø¼è¤ê³°¤µ¤Ê¤¤¤È¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó£÷¡¡¾è¤ê¹þ¤à»þ¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¾è¼Ö¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©»À·ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÃí°Õ½ñ¤¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é´í¤¦¤¯¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖµÕ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í...¡©¡×
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Ò°÷¤äOB¤ÏÌÞÏÀ¡¢¼Ò³°¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ø¾è¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤ò¤è¤¯Äº¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÎó¼Ö¤Î¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¼Â»Ü¤·¡¢µÇ°¥°¥Ã¥º¤âºî¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ã¦»ÀÁÇºÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ¾è¼Ö¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ö¥¨¡¼¥¸¥ì¥¹¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö23Ç¯12·î26Æü¤Ë½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢24Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢¿åÅèËÜÀþÁÒÉß»Ô±Ø¡Á»°É©¼«¹©Á°±Ø´Ö¤Ç¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¡£25Ç¯3·î31Æü¤Þ¤ÇÁö¤ëÍ½Äê¤À¡£