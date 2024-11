【アドアーズ池袋東口店】2025年1月25日 閉店予定

ワイドレジャーは、同社が運営するゲームセンター「アドアーズ池袋東口店」を2025年1月25日に閉店することを発表した。

「アドアーズ」はゲームセンター・アミューズメント施設。池袋東口店の閉店理由は、諸事情によるものと記載されている。

