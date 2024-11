Åß¤ÎÎä¤¿¤¤Áë¥¬¥é¥¹¤Î·ëÏª¤òËÉ»ß¡ªÆüËÜ¥¨¥³ÃÇÇ®¥Õ¥£¥ë¥à¡Ö·ëÏªËÉ»ßÆ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¡×

日本エコ断熱フィルムは、同社が開発した透明で曇りづらい「結露防止透明フィルム」のお得サイズを、2025年3月31日まで特別価格の4,900円(税込)で販売します。

日本エコ断熱フィルム「結露防止透明フィルム」

窓ガラス下部分タイプ(幅30cm/高さ100cm):4,900円(税込)

スーパーやドラッグストアの冷蔵ショーケースに採用されている「息を吐いても曇りづらい」といった効果を体験することができる30cm×100cmサイズ1枚を、「カンタン結露対策用紙と貼り方」も同封し販売。

■同社の結露防止透明フィルムを採用した利用者の声

<寿司店の場合>

冬場のお寿司屋さんの切り身を入れてる冷蔵ショーケースでの結露は寿司ネタが見えないくらいでした。

そこで、結露防止透明フィルムを一部分に貼り試してみたところ結露が減ったプラス、無色透明のため寿司ネタもお客さんに見えるようになりました。

<ケーキ店の場合>

冬場のケーキを入れてる冷蔵ショーケースでの結露は外からケーキが見えないので、1時間ごとに雑巾で結露を拭いてました。

そこで、結露防止透明フィルムを一部分に貼り試してみたところ結露が減ったプラス、無色透明のためケーキもお客さんに見えるようになりました。

また1時間ごとに雑巾で拭く手間が省けたのでスタッフは喜んでます。

■同社の無色透明で曇らない結露防止透明フィルムとは

結露防止には一般的に量販店などで販売されている結露スプレーが使用されますが、膜が薄く蒸発しやすいので効果的でない場合が多いです。

一方、同社の結露防止透明フィルムは、液体より10倍以上分厚いので効果が上がります。

また、粘着するのでガラスが割れても飛び散りません。

これは、泥棒など万一の防犯対策や地震対策にもなり安心です。

そのため全国の水族館の水槽ケース、ワインセラーなどどこにでも貼れます

※環境により結露が完全になくなるわけではありません

※凸凹ガラスには貼り付きません。

※ガラスが割れても強力に粘着して飛散を防止するため防犯や地震対策にも役立ちます。

<持続力は10年!安価な結露対策を実現>

従来の窓ガラスの結露対策は、量販店で販売している結露スプレーをするしかありませんでした。

同社の結露防止透明フィルムは30cm×100cmで4,900円(税込)〜と安価な結露対策を実現。

効果の持続力も10年程度あり、毎回窓ガラスの結露拭きをする時間を短縮したり、何よりも汚れず見栄え良くすることを可能にしました。

またお手入れ方法についても、今まで通りガラスを雑巾などで拭いても剥がれず、更に「食器用洗剤」でお手入れすると効果的です。

誰でも貼れるように説明書もつけて、またYouTubeで分かりやすい貼り方動画をアップした他、A5の練習フィルムも付けました。

