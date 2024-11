À¸À®AI¡¿E»ñ³Ê¹ç³Ê¤Ø¤Î¶áÆ»¡ªLINKI üýN FELLOWS¡Ö¸µÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤È³Ø¤ÖE»ñ³Ê¹ÖºÂ¡×

LINKI’N FELLOWSは、生成AIの基礎技術の習得ならびにE資格合格を目的とした教育事業を開始します。

LINKI’N FELLOWS「元脳科学研究者と学ぶE資格講座」

■「元脳科学研究者と学ぶE資格講座」募集概要

募集期間 : 2024年11月26日(火)10:00〜随時

価格 : フルコース 594,000円(税込)

申し込み方法: 同社のHPからお問い合わせください

お申込みURL : https://www.generative-ai.inc/

〈応募条件〉

(1) 東京都文京区千駄木周辺での講義に参加可能な方(講義が現地開催のため)

(2) 半年から一年ほどの期間、継続して講義に参加可能な方

(3) プログラム演習が含まれるため、自身のパソコンを保有されている方

同社は一般社団法人日本ディープラーニング協会(以下、JDLA)が主催する「E資格認定プログラム」の認定事業者に認定されました。

そこでE資格合格を目的とした「元脳科学研究者と学ぶE資格講座」の受講生を募集します。

この講座を通して、受講生の皆さまが深層学習や生成AIに関する専門的な知識とスキルを習得し、高度AI人材として活躍できるよう全力で支援します。

■E資格とは

「E資格」とは、JDLAが主催するディープラーニング(以下、深層学習)の理論的な理解と開発能力を評価するエンジニア向けの資格試験になります。

試験は毎年2月と8月に実施され、受験するためには、事前に「E資格認定プログラム」を修了している必要があります。

資格取得者はAI分野の専門家として様々な業界での活躍が期待されています。

■E資格認定プログラムとは

E資格認定プログラムとは、JDLAの審査を受け認定された教育プログラムをさします。

このプログラムを終了することで、深層学習に関する理論的な知識や技術を身に着けたと判断され、E資格の受験資格が得られます。

■同社のE資格講座の特徴とは

同社のE資格講座には、講義・プログラム演習・認定試験・個別指導・模擬試験などが含まれます。

この講座の特徴は以下の3点にまとめられます。

(1) 少人数制(4〜6人ほど)でのスクーリング形式による講義

(2) 短期集中型ではなく半年ほどの期間をかけて継続的に学習するスタイル

(3) 合格率100%を目指す個別対応

難易度の高いE資格の内容を鑑み、「分からないところが分からない」状態にならないよう、きめ細やかな対応をすべく少人数制のスクーリング形式を採用しました。

E資格は大学専門課程の通年単位に匹敵する内容のため、短期集中型での学習は困難であると考え、各回2時間ほどの講義を継続的に学習するスタイルを採用しました。

