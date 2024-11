Í¥¾¡¤ÏÆüËÜ¿Í½é¡¦ÎëÌÚ °¦Èþ¡ªÉÍ¾¾¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë

浜松国際ピアノコンクール事務局は、2024年11月8日(金)に開幕した浜松国際ピアノコンクールにつきまして、結果及び各賞の受賞者を発表。

浜松国際ピアノコンクール事務局は、2024年11月8日(金)に開幕した浜松国際ピアノコンクールにつきまして、結果及び各賞の受賞者を発表しました。

なお、第1位入賞者には賞金、メダルに加え、日本及び海外でソロリサイタルや主要オーケストラとの演奏会の機会を10回以上提供します。

■結果及び各賞の受賞者

【本選出場者数 6名(5ヶ国)】※( )は国籍・年齢

第1位 <室内楽賞・聴衆賞・札幌市長賞・ワルシャワ市長賞>

鈴木 愛美(日本・22歳)

第2位 ヨナス・アウミラー(ドイツ・26歳)

第3位 小林 海都(日本・29歳)

第4位 JJ ジュン・リ・ブイ(カナダ・20歳)

第5位 コルクマズ・ジャン・サーラム(トルコ・25歳)

第6位 <日本人作品最優秀演奏賞>

ロバート・ビリー(チェコ・27歳)

【奨励賞】

ヴァレール・ビュルノン(ベルギー・26歳)

優勝の鈴木 愛美さんの本選時演奏写真

■「第12回浜松国際ピアノコンクール」について

浜松国際ピアノコンクールは、1991年に浜松市制80周年を記念して、楽器と音楽のまちとしての歴史と伝統を誇るにふさわしい国際的文化事業としてスタートし、以後3年毎に開催しています。

世界を目指している多くの若いピアニストに日頃の研鑽の成果を披露する場の提供と彼らの育成、世界の音楽文化の振興、国際交流の推進を目的としています。

【開催概要】

開催期日 : 2024年11月8日(金)〜25日(月)

会場 : アクトシティ浜松(静岡県浜松市)

主催 : 浜松市、公益財団法人浜松市文化振興財団

公式サイト: http://www.hipic.jp/

【開催スケジュール】

オープニングコンサート:2024年11月4日(月・祝)

出場順抽選会 :2024年11月8日(金)

第1次予選 :2024年11月9日(土)〜11月13日(水)

第2次予選 :2024年11月15日(金)〜11月17日(日)

第3次予選 :2024年11月19日(火)〜11月20日(水)

本選 :2024年11月23日(土)〜11月24日(日)

表彰式 :2024年11月24日(日)

入賞者披露演奏会 :2024年11月25日(月)

