Google Cloudの技術者育成や技術開発を推進！エヌデーデー「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」選出

エヌデーデー「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」選出

エヌデーデーは、2024年11月21日(木)に発表されたGoogle Cloud Partner Top Engineer アワードプログラムにおいて、同社社員の関口 貴生(管理本部 システム技術研究所 所長)が「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」に選出。

関口は Google Cloud の利用推進や技術者育成に尽力し、社内の Google Cloud 活用レベル向上に大きく貢献しました。

また、生成AIを活用した開発業務の生産性向上にも取り組み、革新的な技術開発を推進しています。

今回の受賞は、関口の卓越した技術力と、NDDの積極的な技術投資が評価された結果です。

NDDは今後も、Google Cloud を活用したデジタルトランスフォーメーションを推進し、お客様に最高のサービスを提供していきます。

■関口 貴生のコメント

昨年の Google Cloud 公式コミュニティ Jagu’e’r での Jagu’e’r Award 最優秀賞に続き、「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」に選出していただき大変光栄です。

私は、Google Cloud の持つ可能性に魅了され、その普及に努めてきました。

中堅企業において研究開発部門に所属しながら、直接的なビジネスと関わりはないものの、Google Cloud の普及や、社内における技術者育成などの活動が認められたものと感じています。

今回の受賞を励みに、今後も技術者として成長を続け、Google Cloud を活用した新たな価値創造に挑戦していきます。

