¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤¬ÂçÉý°Â¤Ç£²£µÆüÀþ²¼È´¤±¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤ÎÊÑÄ´¼õ¤±·Ù²ü¥âー¥É¤Ë
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤¬ÂçÉý°Â¡¢°ì»þ£´£¸£²±ß°Â¤Î£¸£·£µ£°±ß¤Þ¤ÇÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò²¼Êý¸þ¤Ë¥Ö¥ìー¥¯¤·¡¢ÌÜÀè¶Ú¤ÎÏµÇâÇä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬£²£µÆüÀþ¤òÂç±¢Àþ¤Ç²¼Êü¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎºÇ±¦Íã¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤â¤³¤ÎÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Á£ÉÍÑÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹â¿å½à¤Î¼ûÍ×¤ËÂ¤â¤È¤Ç±¢¤ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÂÐÃæµ¬À©¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¼ó°Ìµé¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÕÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS