¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡¢£²£µÇ¯£²·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤Ø¡þ
¡¡¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º<9842.T>¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡££²£µÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ<3191.T>¤¬¹Ô¤¦³ô¼°Çä¤ê½Ð¤·¤ËÇä½Ð¿Í¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢£²£µÇ¯£²·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×£²£´²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂ¾¤ÎÍ×°ø¤â´Þ¤á¤ÆÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS