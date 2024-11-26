USB PD 3.0やHDMI出力に対応した11ポート装備のドッキングステーション 最大出力は計146W SDカードスロットも
ベルキン株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で11ポートに拡張可能なドッキングステーション「Connect USB-C 11-in-1 Pro GaNドック（150W）」の予約を11月21日（木）に開始した。発送は、11月27日（水）以降を予定する。価格は3万2,990円。
大型電源アダプターを本体に内蔵し、150Wの高出力に対応したドッキングステーション。GaN（窒化ガリウム）の採用により、最大計146Wの電力供給が可能。
USB Type-C PD 3.0（96W）をはじめ、SD/microSDカードスロットやHDMI 2.0も備える。外部モニターは3台まで接続可能。ディスプレイ1台で最大8K 30Hz、2台で最大4K 60Hz、3台で最大4K 60Hzに対応する。
ボディには、耐火性材料を使用。過電流、過熱、過電圧、短絡、過負荷に対する耐久試験を実施しており、2年間の製品保証付き。
搭載ポートUSB Type-C PD 3.0（96W）×1 USB Type-C DP-Alt（8K 30Hz/4K 120Hz、10Gbps、15W）×1 USB Type-C（20W）×1 USB Type-C（7.5W）×1 USB Type-A（7.5W）×1 3.5mmオーディオ入出力×1 SDカードスロット microSDカードスロット 有線LANポート×1 HDMI 2.0（4K 60Hz）×2
直付けケーブル長
1m
外形寸法
5.425×9.1×13.2cm