²áµî¥¤¥Á¤ªÆÀ¤Ê¥Û¥Ã¥È¥¿¥Ö¡ÈÆÃÊÌÄê´üÊØ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥Û¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÃº»ÀÀô¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

ホットアルバム炭酸泉タブレット「いい風呂の日」キャンペーン

ホットアルバム炭酸泉タブレットは、毎日のバスタイムを有意義に、健康維持に努めたい方に向け、11月26日「いい風呂の日」キャンペーンを2024年11月22日(金)〜12月6日(金)実施中。

■「いい風呂キャンペーン」概要

ずっと続けて、体感しよう。

ホットタブ特別定期便で始める「いい風呂キャンペーン」

HOT TABが提案する“いい風呂”とは、石鹸もシャンプーも使わない自然洗浄の重炭酸入浴のこと。

続ければ続けるほど、きっと実感できる。

この特別定期便キャンペーンには「身体のために、長ーく使い続けてほしい。」という想いが込められています。

【キャンペーン内容】

○特別定期便初月4点セット 特別価格で提供

【特別価格】17,820円 →3,980円 77%OFF!

2ヶ月目以降:8,470円 →4,980円 41%OFF!※セット内容の(2)+(3)+(4)

【対象期間】11月22日(金)〜12月6日(金)まで

【セット内容】

(1) 重炭酸イオンシャワー スタートセット

(重炭酸イオンシャワーヘッド/薬用 HOT TAB WELLNESS/HOT TAB Natural ZEN 各9錠)

(2) 薬用 HOT TAB WELLNESS 45錠

(3) HOT TAB Natural ZEN 45錠

(4) HOT TAB コンシェルジュサービス

重炭酸イオンシャワースタートセット

■「HOT TAB コンシェルジュサービス」とは

温浴指導経験20年の専門家が、あなたのHOT TAB コンシェルジュとして、温浴に関するご質問・ご相談にLINEでお答えするサービスです。

毎月アドバイス付きの過去比較レポートもお渡し。

さらには、アンケート回答や毎日の入浴時間を入力することで“HOT TAB 健康ポイント”も貯まります。

貯まったポイントは、ホットタブ公式オンラインショップでそのまま使えます。

HOT TAB コンシェルジュ

▼特別定期便購入者限定の特典も用意!

ケアパーク長湯

HOT TABの使用体験談をSNSで(#ホッタブ)で投稿していただいた方の中から、抽選で大分県長湯温泉「クアパーク長湯」へ、5組10名様をご招待します。

抽選へのお申込などの詳細は公式LINEより案内します。

【キャンペーン詳細】

URL: https://x.gd/SihdB

■HOT TABの考える「いい風呂」とは、石鹸もシャンプーも使わない自然洗浄の重炭酸入浴習慣!

毎日の入浴時に使う、髪や体を洗う日用品に含まれている化学物質・水道水の残留塩素は、肌のバリア機能を低下させ、経皮毒として体に蓄積される身体が化学ストレスを感じ、冷えを引き起こすと考えられています。

肌バリアイメージ

皮脂の少ない赤ちゃんや女性の粘膜質は、バリアが弱く常に化学物質に晒されています。

科学物質の吸収率

■重炭酸シャワーで、ノーシャンプーを初めての美肌へ自然洗浄を浴びる美肌習慣の新タブレット誕生

HOT TAB Natural ZEN

3錠 :396円(税込)

9錠 :1,100円(税込)

45錠:4,510円(税込)

《成分情報》

炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、無水クエン酸、PEG6000、ビタミンC・Na、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グリシン、オクタンスルホン酸ナトリウム、テトラデセンスルホン酸ナトリウム

WEBサイト: https://tansan-kenko.com/hottab/lp/shower

純正重炭酸『HOT TAB Natural ZEN』は、新しい時代の幕開けあけぼのをイメージしたパッケージの、シャワーでも入浴でも使える、オールマイティな重炭酸イオン洗浄の浴用化粧料です。

シャワーで使用するには専用シャワーヘッドが必要になりますが、一部商品にはシャワーネットが添付されており、ご自宅のシャワーヘッドにシャワーネットをかぶせ、その中に錠剤タブレットを1錠入れると重炭酸イオンシャワーを体験でき、石鹸もシャンプーも使わない自然洗浄の素晴らしさを実感できると好評です。

旅行中のホテルでも備え付けのシャワーヘッドにシャワーネットをかぶせ、旅先でも残留塩素を中和したダメージの無い健康美容シャワーが楽しめます。

