高さ約12mの巨大ツリーが登場！ロデオドライブ横浜関内店

ロデオドライブは、同社の運営する「ロデオドライブ横浜関内店」のウィンドウ装飾を変更。

昨年に続き、クリスマスツリーに見立てた地上約12メートルの高さを誇るディスプレイを2024年12月25日(水)まで公開しています。

■街を照らすクリスマスディスプレイ

JR関内駅周辺には、26年ぶりの日本一に輝いた横浜DeNAベイスターズの本拠地である「横浜スタジアム」や、2024年150周年を迎えた歴史ある商店街「イセザキ・モール」など、多彩なスポットが点在しています。

さらに、2026年春には新たなランドマークとして「BASEGATE横浜関内」のグランドオープンを予定しており、歴史と未来が交錯する魅力的な関内エリアに注目が集まっています。

そんな盛り上がりを見せているJR関内駅から徒歩1分という絶好のロケーションに位置する「ロデオドライブ横浜関内店」は、ブランド品の販売、買取、修理、質預かりといった多彩なサービスを提供するブランドリユースショップです。

同店の外観は、横浜関内発祥の「灯台」をモチーフにデザインされており、1階から3階まで光のオブジェで彩られています。

このオブジェは、街のシンボルとして地域に輝きを与え、ランドマークとなることを目指しています。

現在、この灯台をクリスマスシーズン限定の特別な装飾で彩り、地上約12メートルの高さの壮麗なクリスマスツリーをイメージしたディスプレイを展開中。

煌めくゴールドのオーナメントに頂点を飾る星が一際目を引くこの装飾は、2024年12月25日(水)までの期間限定で楽しめます。

このクリスマスディスプレイには、華やかさの中に温もりをたたえた光が込められており、駅周辺を優しく照らしながら、訪れる方や行き交う人々に特別なひとときを届けたいという想いが宿っています。

ホリデーシーズンの心躍るひとときを、ぜひロデオドライブ横浜関内店で堪能できます。

ジュエリー&バッグフロア:クリスマスオーナメント装飾

時計フロア:クリスマスツリー装飾

時計フロア:ショーケース内もクリスマスムードを演出

「ロデオドライブ横浜関内店」は、ブランド品の真の価値を追求し、新たな出会いと発見を求める特別な店舗として、2022年9月に誕生しました。

同店は、ロデオドライブの未来を切り拓く旗艦店として、大人の洗練された感性と知的好奇心を刺激する、格調高い空間を演出しています。

一方で、親しみやすさも大切にし、スタッフの豊富なブランド知識を活かしながら、お客様に寄り添い、きめ細やかに対応する「対面接客」を重視。

リラックスできるシートスペースを各所に設置するなど、何気ない会話の中にも特別な時間と体験が広がる店舗となっています。

<店舗概要>

ロデオドライブ横浜関内店

所在地 : 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町1丁目2-8 銀泉関内ビル 1F-3F

営業時間: 11:00〜19:00

定休日 : 1F・2F:毎月第1月曜日/3F:定休日なし

アクセス: JR京浜東北・根岸線「関内駅」北口より徒歩1分

横浜市営地下鉄「関内駅」出口2より徒歩2分

URL : https://www.rodeodrive.co.jp/shop/store/o-yokohamakannai/

■2024 RodeoDrive Christmas

ロデオドライブ各店では、2024年11月29日(金)から12月25日(水)まで「2024 RodeoDrive Christmas」を開催します。

会期中は、同社が金利手数料を全額負担する「ショッピングローン60回無金利」を開催。

全商品、分割60回まで金利手数料が0円となります。

また、ジュエリー、バッグなどがお求めやすくなるセールや、12月8日(日)までの期間、お買取で同社ポイントサービス「Rode-po!※1」ポイントが2倍となるキャンペーンも開催します。

※店舗により開催内容が異なります。

