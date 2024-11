Photo:中川真知子

最近、骨伝導イヤホンにハマっています。

きっかけは、Shokzから「OpenSwim Pro」と「OpenRun Pro 2」をお借りしたから。

水中と陸上と使う場所の違いはあれど、どちらも「防水」「運動用」が特徴。具体的に何が違うのだろう?というかそもそも分ける必要ってあるの?という疑問を探るべく、2つを比較しつつ使ってみました。その差や特徴を2つの記事にわけてお伝えします。

今回はラン用の「OpenRun Pro2」について語っていきます。

「OpenRun Pro2」は音質にこだわった骨伝導

左:「OpenSwim Pro」 右:「OpenRun Pro2」

「OpenSwim Pro」と「OpenRun Pro2」の音を比較すると、「OpenRun Pro2」の方が高音質です。

というのも、「OpenRun Pro2」は頭蓋骨に音の振動を直接伝える骨伝導イヤホンと違い、オープンイヤー型の特性も兼ね備えているんです。

公式の説明によると、「中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気電動スピーカー」を融合させているみたい。

実際に、KC and the Sunshine Bandの『Give It Up』を「OpenSwim Pro」と「OpenRun Pro2」で聴き比べしてみたら、「OpenRun Pro2」の方が低音までしっかりと楽しめました。

走りながら周囲の音も取り込み安全を確保しつつ、さらにいい音を楽しみたい人にはピッタリでしょうね。

外音を取り込みたい

周囲の音を取り込みたいのはランニング中に限りません。

私は4人家族なんですが、しょっちゅう誰かが話しかけてきます。来客や宅配便も多いので、玄関のチャイムにも意識を向けている必要があります。ネコが部屋を出入りする際にドアを引っ掻いたり鳴いたりするので、その音にも敏感である必要があります。

つまり、イヤホンの音に集中していられる時間なんてほとんどありません。

「OpenRun Pro2」は耳を塞がないから、周囲の音も聞きたいというニーズにもマッチするんですよね。

もちろん、音に集中したいときもあるでしょう。そんなときは、イヤープラグをするのがオススメ。外音をシャットアウトしつつ、骨伝導が音を脳に届けてくれます。

快適だから 1日中つけていたい

もう一つ気に入っているのが、1日中でもつけていられる安心感です。

心地よさではなく「安心感」と表現したのは、かなりラフな使い方をしても失くさないから。

「OpenRun Pro2」は外音を取り込めるから、話しかけられたり外部の音に意識を向けたかったりするたびに取りはずす必要がありません。また、ワイヤーが付いているので外したときも首に引っ掛けていられます。

横になってつい寝落ちしてしまってもいつの間にか外れてしまう心配もなし。この安心感によって1日中つけていたくなっちゃいます。

1日中つけていると充電の持ちが気になりますが、1回フル充電しておくと12時間音楽再生できるし、急速充電だから5分充電すれば2.5時間のリスニングが可能。

しかもマルチポイント接続だからスマホとPCを登録し、シームレスに切り替え可能。快適すぎて手放せません。

あ、ただ「1日中つけていたい」と言っても防水性能はIP55レベルで汗や水飛沫に強い程度なので、水辺での使用は控える必要があります。そこは「OpenSwim Pro」と大きく異なりますね。

音漏れは「しないとは言えない」

気になる部分があるとすれば音漏れです。

音漏れを効果的にコントロールするEQ調整アルゴリズムを搭載しているそうですが、やはり音量を上げると音が漏れていました(そもそもスピーカーが剥き出しなので仕方がありません)。

例えば、電車内などのざわついた環境では音の細部が聞こえづらくなるので、ついつい音量を上げてしまい、静かな場所に移動すると音漏れ具合に驚くことがありました。

普段使いを想定していない、と言われればその通りですが、あまりにも使い心地が良くてあらゆる環境で使いたくなっちゃったんですよね。

でも、音漏れは周囲に迷惑をかけてしまうので、状況によっては使い分けするべきだと感じました。

今回は主に「OpenRun Pro2」について紹介しました。ラン用とスイム用の両方を持っている私が、どちらを使う頻度が高いかと問われれば、ラン用です。日常使いの割合が多く、たまに走る程度なら音が良い方が好みなので。

ではスイム用の「OpenSwin Pro」は日常使いには向かないの? と問われると、それは違うと思います。というわけで、次の記事ではスイム用の素晴らしい点についても言及しますね。

