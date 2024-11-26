»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎËÜÁò ËÅç²¬ÊèÃÏ¤Ç¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×
¡¡101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎËÜÁò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¡Ê¤ì¤ó¤½¤¦¡Ë¤Îµ·¡×¤¬Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎËÅç²¬ÊèÃÏ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤Ï26Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î»È¤¤¤È¤·¤Æ»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ë»ø½¾Ä¹¤é¤ËÂ³¤¡¢ÁÓ¼ç¤ÇÂ¹¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬½çÈÖ¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ¸áÁ°¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ëÇÒÎé¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´°äÂÎ¤Ï¸á¸å¡¢²ÐÁò¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓËÅç²¬ÊèÃÏ¤ÇËäÁò¤Îµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´°äÂÎ¤ò¤Î¤»¤¿¼Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤ËÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¹Äµï¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¡¢µÜÆâÄ£¤Î¿¦°÷¤é300¿Í°Ê¾å¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤ª¤è¤½30Ê¬¤«¤±¤ÆÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤Ï26Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î»È¤¤¤È¤·¤Æ»²Îó¤·¤Æ¤¤¤ë»ø½¾Ä¹¤é¤ËÂ³¤¡¢ÁÓ¼ç¤ÇÂ¹¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬½çÈÖ¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ¸áÁ°¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ëÇÒÎé¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´°äÂÎ¤Ï¸á¸å¡¢²ÐÁò¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓËÅç²¬ÊèÃÏ¤ÇËäÁò¤Îµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´°äÂÎ¤ò¤Î¤»¤¿¼Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤ËÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¹Äµï¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¡¢µÜÆâÄ£¤Î¿¦°÷¤é300¿Í°Ê¾å¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤ª¤è¤½30Ê¬¤«¤±¤ÆÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£