¿Æ»Ò2Âå64Ç¯¤Î¡ÖÆ£ËÜÂ¼À¯¡×¤ËËë¡¡40Ç¯Ì³¤á¤¿É±ÅçÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹¤¬ÂàÇ¤
¡¡10´ü40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¼À¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÂçÊ¬¸©É±ÅçÂ¼¤ÎÆ£ËÜ¾¼É×Â¼Ä¹(81)¤¬25Æü¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼Ìò¾ì¤Ç¤ÎÂàÇ¤¼°¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ìÂ¼Ì±¤È¤·¤ÆÂ¼À¯¤Î¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢Â¼¿¦°÷¤äÍÄÃÕ±à»ù¤é¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËÂ¼Ìò¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÆ£ËÜ¾¼É×Â¼Ä¹=2024Ç¯11·î25Æü¸áÁ°10»þ17Ê¬¡¢ÂçÊ¬¸©É±ÅçÂ¼¡¢Äç¾¾¿µÆóÏº»£±Æ
¡¡Æ£ËÜÂ¼Ä¹¤Ï1984Ç¯¡¢7´üÏ¢Â³ÌµÅêÉ¼¤ÇÂ¼Ä¹¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¦·§Íº»á¤ÎµÞ»à¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¸õÊä¤·½éÅöÁª¡£·§Íº»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿60Ç¯¤«¤é¡¢¿Æ»Ò2Âå¤Î¡ÖÆ£ËÜÂ¼À¯¡×¤Ï64Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡ÂàÇ¤¼°¤Ç¤Ï°åÎÅ¤Î½¼¼Â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¼Ö¥¨¥Ó¤ÎÍÜ¿£¡¢Â¼Ìò¾ì¤Î°ÜÅ¾¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Î¿´»Ä¤ê¡×¤È¤·¤Æ±è´ßµù¶È¤Î¿êÂà¤òµó¤²¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£¤«¤é¤ÎÂ¼À¯¤Î²ÝÂê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµá¿´ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¡×¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¹çÊ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÄç¾¾¿µÆóÏº¡Ë