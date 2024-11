チャンピオンシップ(イングランド2部)は25日、第16節のチーム・オブ・ザ・ウィーク(週間ベストイレブン)を発表し、 リーズ の日本代表MF田中碧が選出された。リーズを牽引する田中は24日のスウォンジー戦(○4-3)で先発フル出場。好パフォーマンスを見せ、首位浮上に貢献した。田中はイングリッシュ・フットボールリーグ(EFL)公式サイトが掲載した「WhoScored(データサイト)が選ぶトップ5」でも5位にランクインしている。

