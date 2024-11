講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2025年1号では、2024年11月15日から東京ディズニーリゾートで始まった”ディズニー・クリスマス 2024″をレポート!

東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」や、東京ディズニーシーの「ディズニー・クリスマス・グリーティング」の撮り下ろし写真など、ハートフルなクリスマスの見どころが掲載されます☆

講談社「ディズニーファン」2025年1月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年11月29日発売

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

2024年11月15日から東京ディズニーリゾートで開催されている、スペシャルイベント”ディズニー・クリスマス2024”

「ディズニーファン」2025年1月号では、そんな”ディズニー・クリスマス2024”の情報がたっぷり掲載されます!

さらに、2024年でファイナルとなる東京ディズニーランドのパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」や、

東京ディズニーシーの「ディズニー・クリスマス・グリーティング」の撮り下ろし写真はもちろん、ハートフルなクリスマスの見どころをたっぷり楽しめます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのクリスマスメニューも見逃せません!

スペシャルとじ込み企画は、ディズニーファンオリジナルChristmasカード。

ここでしか手に入らないクリスマスカードが2枚セットになっています。

メッセージを書けるのはもちろん、プレゼントをめくると楽しいイラストや写真が現れる仕掛け付きです!

さらに、2025年3月までに楽しめる東京ディズニーリゾートのイベントやプログラムを一挙に紹介。

新年をお祝いする華やかなパークグッズもたっぷり紹介されます。

「ダッフィー&フレンズ」からは、2024年5月より各地を訪れている「ダッフィーバス」を仙台会場で取材。

「ダッフィー&フレンズ」が初めて7人そろって描かれたバスの車体や、訪れた方々の声、担当者のインタビューなどが楽しめます。

ファンタジースプリングスのアトラクションを詳しく紹介する連載企画もいよいよ第4弾。

2025年1月は「アナとエルサのフローズンジャーニー」です。

これを読めばアトラクション体験がより深くなったり、素敵な思い出がよみがえること間違いなしです☆

待望の新作ディズニー映画情報も充実。

2024年12月6日に全国公開される『モアナと伝説の海2』

そして2024年12月20日公開の『ライオン・キング : ムファサ』の直前情報がたっぷり届けられます。

そのほかにも、ミュージシャンで音楽プロデューサーの浅倉大介さんの“音の旅”や、ディズニー大好き芸人の福田フェイフェイさんと巡るファンタジーランド特集など、月刊「ディズニーファン」ならではの東京ディズニーリゾート企画もたっぷり。

2024年12月22日まで全国ツアー中の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」のヴォーカリストインタビューや、

2025年春開催の「ディズニー・ワールド・ビート 2025」の読者限定チケット販売、

2024年11月11日に千穐楽を迎えたミュージカル「ニュージーズ」の公演レポートなどの舞台情報や、全国のお店で手に入るクリスマスグッズや、ディズニーストアの新年などのグッズ情報も満載です!

年の瀬に向けて寒さが増していくこの時期に楽しめる、夢の世界のホットなディズニー情報が満載。

講談社「ディズニーファン」2025年1月号は、全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

