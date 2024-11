¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¾»É¤ò2ËçÉõÆþ¡ªDINOS CORPORATION¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×

DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年12月2日よりアイドルプロデュースゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」とのコラボチョコレートを復活販売します。

DINOS CORPORATION「シンデレラガールズチョコレート」

税込価格 :4,280円

セット内容:チョコレート10個(5種×2個)

【クールセット(VOL.1 神崎蘭子|VOL.2 渋谷凛|VOL.3 高垣楓|VOL.4 ライラ)】

シンデレラクラシック、ココ、コアントロー、ラム、SAKE

【キュートセット(VOL.1 一ノ瀬志希|VOL.2 小日向美穂|VOL.3 佐久間まゆ|VOL.4 島村卯月)】

シンデレラロゼハート、ベトナムコーヒー、ディタ、フランボワーズ、ミルクリッチ

【パッションセット(VOL.1 喜多見柚|VOL.2 十時愛梨|VOL.3 本田未央|VOL.4 夢見りあむ)】

シンデレラティーハート、柚子、マンゴーパッション、ポワール、りんご

DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年12月2日よりアイドルプロデュースゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」とのコラボチョコレートを復活販売。

2024年クリスマスと2025年バレンタインにお届けとなるタイミングで復活販売が決定しました。

今回の復活販売では、購入特典として「アイドルマスター シンデレラガールズ」のオリジナル名刺を2枚(全12種からランダム)封入します。

■シンデレラガールズチョコレートの人気の理由

オリジナルパッケージ全12種はチョコレートを食べ終わった後に収納ラックなどに飾って楽しめるようにデザインにこだわっています。

表表紙にはアイドルのイラストを、背表紙には各アイドルのイメージカラーを、そして裏表紙にはアイドルのタイプ(クール、キュート、パッション)とチョコレートをデザインしています。

これにより、パッケージ全体でアイドルの個性と魅力を表現し、背表紙を並べても表表紙を並べても楽しめるパッケージが好評を博しました。

■SNSで話題沸騰!コラボに対する5,000件以上の熱い投稿

SNSで話題沸騰!

■「アイドルマスター シンデレラガールズ」とのコラボチョコレート詳細

人気アイドル12名をフィーチャーした、12種類のパッケージデザインをラインアップ。

アイドルのタイプ(クール、キュート、パッション)ごとに5種類のチョコレートを選抜し、5種×2個のオリジナルセットを用意されています。

【クールセット(4種)】

ダークチョコレートを中心にアソートしたクールセット。

VOL.1 神崎蘭子|VOL.2 渋谷凛|VOL.3 高垣楓|VOL.4 ライラ

【クールセット(4種)】

【キュートセット(4種)】

ピンクチョコレートやホワイトチョコレートを中心に見た目もキュートなセット。

VOL.1 一ノ瀬志希|VOL.2 小日向美穂|VOL.3 佐久間まゆ|VOL.4 島村卯月

【キュートセット(4種)】

【パッションセット(4種)】

マンゴーや洋ナシなどフルーツテイストのパッションセット。

VOL.1 喜多見柚|VOL.2 十時愛梨|VOL.3 本田未央|VOL.4 夢見りあむ

【パッションセット(4種)】

■購入特典はコラボ限定オリジナル名刺2枚(全12種)

特典はコラボ限定名刺2枚(チョコレート1箱につき種類はランダムで2枚封入)。

前回(2024年1月販売時)の特典よりも1枚増やし2枚をランダムに封入しています。

【購入特典】コラボ限定オリジナル名刺(全12種)

■クリスマスお届け

2024年12月10日(火)締切

■バレンタインお届け

2025年1月28日(火)締切

※キャラクターなどを活用した、優れた企業コラボレーションを表彰する「京都アニものづくりAWARD 2024」*2ノミネート商品です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナル名刺を2枚封入!DINOS CORPORATION「シンデレラガールズチョコレート」 appeared first on Dtimes.