リブグラフィは、オフィス向け吸音パネル「OTTO R(オットー・アール)」から、柔らかな印象を与えるペールトーンの新色2色と差し色として使用できるビビットな2色の計4色を2024年12月4日(水)より発売します。

リブグラフィ「OTTO R」

リブグラフィは、オフィス向け吸音パネル「OTTO R(オットー・アール)」から、柔らかな印象を与えるペールトーンの新色2色と差し色として使用できるビビットな2色の計4色を2024年12月4日(水)より発売。

■TRANQORD吸音パーテーションと同じカラーバリエーションに

今回新たに追加する4色を加えることで、TRANQORD吸音パーテーションと同色のカラーバリエーションとなり、カラーを統一してのコーディネートが行いやすくなりました。

また、TRANQORD吸音パーテーションとOTTO Rを併用することで、より効果的にオフィスの音環境を改善することができます。

ピスタチオグリーン、ベージュ

コバルトブルー

マリーゴールド

■「OTTO R(オットー・アール)」とは

リブグラフィで販売中の家庭向けインテリア吸音材「OTTO」を、オフィスシーンと調和するようにデザインを一新。

吸音材とフェルトの一体成型技術を用いて音を効率的吸収することで、オフィス空間で必要とされる高い吸音性能を実現しました。

フェルトの柔らかな表情とR加工で緩やかなカーブに仕上げた立体的なデザインが特徴の新しい吸音パネルです。

R加工の語源である円の半径(radius)と洗練する(refine)の頭文字から、OTTO R(オットー・アール)と名付けました。

■取扱い場所

自社ショップ「LIBGRAPHY ONLINE SHOP」: https://shop.libgraphy.co.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 曲線デザインが特徴のオフィス向け吸音パネル!リブグラフィ「OTTO R」 appeared first on Dtimes.