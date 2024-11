¥¹¥Þ¥ÛÆþ¹Æ¡õAI²èÁü¤Ç¼ê·Ú¤ËWEB¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¡¼¥ó¡Ö¥×¥í¥Æ¥ï¥¶S¡×

メディアバーンは、2022年にリリースしたWEBサイト制作パック「プロテワザ」を新たに「プロテワザS」としてリニューアル、2024年12月よりサービスを開始。

メディアバーン「プロテワザS」

料金体系 : 55,000円(税込)〜

利用方法 : HPよりお申込み下さい

URL : https://protewaza-s.com/

メディアバーンは、2022年にリリースしたWEBサイト制作パック「プロテワザ」を新たに「プロテワザS」としてリニューアル、2024年12月よりサービスを開始。

■プロテワザとは

開業して間もない中小企業や小規模事業者のWEB上での情報発信の支援を目指し、WEBサイトの制作を低価格で実現する制作パックとして2022年にリリースしました。

ワードプレスによるテンプレート制作でコストを低減させながら、「プロ仕様」クオリティのWEBサイトを提供してきました。

■プロテワザSへリニューアル

近年多様化していくビジネスのシーンにおいて、よりお客様のニーズに合ったサービス形態でWEBサイトを提供していくため、「プロテワザS」へとリニューアルします。

■プロテワザSの概要

1. パソコンがなくても利用できます

パソコンがなくても、スマホで入稿できるフォームを用意し、申込から入稿、サイト確認までスマホだけでも利用できます。

2. 公開後もあんしん、ノーコード編集

Shopifyを利用したサービスのため、ノーコードで画面編集が可能。

Shopifyで提供されているアプリを使うことで、お客様自身でブログなどの機能も追加出来ます。

3. 生成AIで画像がなくても大丈夫

画像が用意できなくてお困りのお客様向けに生成AIによる画像制作サービスも展開。

入稿フォームから5つの関連キーワードを入力すれば、サイト作成時に生成した画像を実装します。

4. テンプレートにLPやオウンドメディアを追加

これまでのメイン商品だった企業サイトに加え、昨今広く需要のあるランディングページや、ブログ機能を活用したオウンドメディア(自社メディア)を新テンプレートとして追加しました。

プロテワザS 4つのポイント

料金プランとして、1ページからのスピーディーなスタートが可能なLiteプラン、スライド機能をはじめ掲載情報が豊富なStandardプランが用意されています。

ドメイン取得代行や名刺デザインなどのオプションも同時にお申し込みいただくことで、開業に必要な準備をまとめて対応します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホ入稿&AI画像で手軽にWEBサイト制作が可能に!メディアバーン「プロテワザS」 appeared first on Dtimes.