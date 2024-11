¢¡¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­2024¡£¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥±¡¼¥­5¼ï¤¬ÅÐ¾ì

◆グランスタ東京のクリスマスケーキ2024。「Suicaのペンギン」をモチーフにした愛らしいケーキ5種が登場(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて、各ショップの個性が光るとっておきの東京駅限定ケーキや、ルックスも中身も洗練された新作ケーキなど、24ショップから合わせて約70点のケーキが登場。

この記事では、毎年大人気シリーズの「Suicaのペンギン」モチーフのケーキをご紹介。おいしさも見た目のかわいさにもこだわった、グランスタ限定のクリスマスケーキをお見逃しなく。◆グランスタ東京の2024年クリスマスケーキラインナップ(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です【コロンバン】SuicaのペンギンのプレゼントBOXプレゼントBOXからSuicaのペンギンが飛び出てきたコロンバン伝統のバタークリームケーキ。ヒイラギを添えて、いちごのバタークリームでかわいく仕上げられている。価格:4536円サイズ:4号 直径12cm×高さ14.5cm備考:新作、グランスタ限定、WEB予約対応、予約限定、90台限定、アルコール使用(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です【LE FEUILLES】SuicaのペンギンクリスマスケーキSuicaのペンギンと子ペンギンがのったかわいらしいショートケーキ。ふんわりとした生クリームとやわらかいスポンジケーキにLE FEUILLESいちばん人気のドゥーブルショコラミルフィーユが練り込まれている。東京駅でしか買えない限定商品。価格:4500円サイズ:4号 直径12cm×高さ5cm備考:新作、グランスタ限定、WEB予約対応、アルコール不使用(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です【カファレル】ナターレノッチョーレ/カファレル with Suica■ナターレノッチョーレヘーゼルナッツが香るプラリネムースにアプリコットオレンジのジュレが忍ばせられている。濃厚なのにさっぱりとした味わいのケーキに本物そっくりなSuicaのカード(チョコ)をトッピング。価格:5400円サイズ:縦13cm×横11cm×高さ5cm備考:新作、グランスタ限定、WEB予約対応、アルコール不使用■カファレル with SuicaSuicaカードがリアルでかわいい! と毎年予約完売のジャンドゥーヤとビターチョコレートをベースにしたケーキ。おいしさもインパクトもあるおすすめのケーキ。価格:3240円サイズ:縦8cm×横12cm×高さ5cm備考:グランスタ限定、WEB予約対応、アルコール不使用(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です【R.L waffle cake】Suicaのペンギン Xmasワッフルケーキ2個セットひとつには黄桃の果肉とホイップクリームを、もうひとつには抹茶やストロベリーのクリームをどちらも竹炭ペースト入りワッフル生地でふんわりと包み込んだキュートなプチケーキ。価格:1620円サイズ:1個 直径6.5cm×高さ5.5cm備考:グランスタ限定、WEB予約対応、アルコール不使用