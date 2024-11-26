TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï£²£¶Æü¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÈþºéÄ®¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç½éÁú¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¿Ç¯¡Ê£±£±·î£²£·Æü¡Ë¤è¤ê£±ÆüÁá¤¯¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¡Ê£±£²·î£µÆü¡Ë¤è¤ê£¹ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£

¸©Æâ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢À²¤ì¤ÆÊü¼ÍÎäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Áú¤¬¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

£²£¶Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤ä´¨ÎäÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤ÇÀ²¤ì¤Î¤ÁÆÞ¤ê¤È¤Ê¤êÌë¤Ï±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£