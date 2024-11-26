20Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª¡Ö¤ªÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤¬ºàÎÁ2¤Ä¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿
Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤â¤´ÈÓ¤â¤Ê¤¤¤È¾Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© Ãª¤ò¤¢¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡ª ¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢Æ¦Éå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3Ê¬¤Ç»Å¹þ¤á¤Æ¡¢15Ê¬¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤±¤Ð´°À®¤¹¤ë¡¢Ä¶´ÊÃ±¤Ê¥¹¥³¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¿åÀÚ¤êÉÔÍ×¤Ç¤ª¼ê·Ú
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó
by ¥Þ¤×¤é¤¹
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ¦Éå¤À¤±¡ª¼ÂÆ¯»þ´Ö3Ê¬¡Ü¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç15Ê¬¡£³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¡ª
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤é¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡ý
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ÆÌ£¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÎÆ¦Éå¥¹¥³¡¼¥ó¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÍ¾¤Ã¤¿Æ¦Éå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª