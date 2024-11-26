É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡ÁÓ¼ç¤ÏÂ¹¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤äÍª¿Î¤µ¤Þ¤â»²Îó
º£·î15Æü¤Ë101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎËÜÁò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎËÅç²¬ÊèÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸áÁ°9»þº¢¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÛÍ¤ò¾è¤»¤¿Îî¼Ö¤ÏÄ¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿»°³ÞµÜÅ¡¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÜÆâÄ£¿¦°÷¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¡¢ÚÌÁò¤Îµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëËÅç²¬ÊèÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îî¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤ëÂ¹¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤ä¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¤¬Â³¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁò¾ì¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÚÌÁò¤Îµ·¤Î¤¦¤Á¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÁò¾ì¤Îµ·¡×¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤äÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹ÄÂ²Êý¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤É»°¸¢¤ÎÄ¹¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¿¹²¼ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É³Æ³¦¤«¤éÌó560¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¼¼¤Î´·Îã¤ÇÎ¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï»²Îó¤»¤º¤Ë»È¤¤¤òÁ÷¤é¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î»²Îó¼Ô¤¬Áò¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÚÌÁò¤Îµ·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ50Ê¬¤«¤é¸á¸å0»þ40Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¸á¸å1»þ40Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Î2²ó¡¢°ìÈÌ¤ÎÇÒÎé¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£