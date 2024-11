ChatGPTがAI覇権に向けて一歩リードか?

各社そして世界が熱い眼差しを向けるAI業界の様相が、またまたダイナミックに変革しそうです。Android勢のトップシェアを誇るSamsung(サムスン)がChatGPTと提携交渉中であると、アナリストDan Nystedt氏がXに投稿したことをきっかけに各社の動きに注目が集まっています。

OpenAI is in talks with Samsung Electronics to bring its AI capabilities to Samsung’s electronic devices, media report, which could mean a challenge to Google, which already provides AI services on Samsung smartphones. The OpenAI-Samsung discussions are said to mirror that between OpenAI and Apple, where OpenAI’s technology powers Apple Intelligence features. OpenAIがSamsungと協議を進めており、OpenAIのAI技術をSamsungのデバイスに搭載される可能性があると報じられています。この動きは、既にSamsungのスマートフォン向けにAIサービスを提供しているGoogleにとって、新たな挑戦を意味します。また、このOpenAIとSamsungの協議は、OpenAIの技術がApple Intelligenceを支えるOpenAIとAppleの関係に似ているとも言われています。 (筆者訳)