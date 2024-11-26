¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥ÈÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³Ãæ¤Ë²ÐºÒÈ¯À¸ ±ê¤ÈÂçÎÌ¤Î±ì
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÇ³¾Æ»î¸³Ãæ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÎÌ¤Î±ì¤¬¾å¤¬¤ë¥í¥±¥Ã¥ÈÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³
¡¡JAXA¡Ê¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥ÈÃÏ¾åÇ³¾Æ»î¸³¤Ï¸áÁ°¡¢Æî¼ï»ÒÄ®¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢»î¸³¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê±ê¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAXA¤Ï²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë