¡Ö²Î¤¦Æô¤µ¤ó¡×¤¬Æ®¤Ã¤¿»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡¡»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç19ÆüÌë¡¢¡Ö²Î¤¦Æô¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·óÁÎÎ·¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ê¤Ê¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Î¹Ö±é¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¤¤¤Î¤Á¤È¿´¤òÅÁ¤¨¤ë°¦¤Î¤¦¤¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Æâ³°¤«¤é¤ÎÌó300¿Í¤¬¡¢½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤äÏÃ¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²èÁü¤òÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤ä¹Ö±é¤ò¿Ê¤á¤ë¤ä¤Ê¤»¤Ê¤Ê¤µ¤ó=2024Ç¯11·î19Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤ÎÄ®Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¢µÆÃÏÍÎ¹Ô»£±Æ
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï1975Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©¹â¼èÄ®½Ð¿È¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é²Î¤ä²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÏÆÈ³Ø¤Ç³Ð¤¨¡¢2004Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10Ç¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¶µ²¸»û¤Ç½»¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï29ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¡£°å»Õ¤Ë»ÒµÜ¤ÈÍñÁã¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅ¦½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÂµ¤¤È¤ÏÌµ±ï¡£ÁÓ¼º´¶¤ÈÀäË¾¡¢¤É¤óÄì¤ÎÉÔ¹¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢¿Æ¤·¤¤²»³ÚÃç´Ö¤¬Ì¿¤ò»þ·×¤Î¿¶¤ê»Ò¤ËÎã¤¨¤Æ¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¶¤ê»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ç»ß¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¸Â¤ê¤¢¤ëÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡»û±¡¤ò²ñ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë³èÆ°¤È³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÃ×¡£¡Ö²Î¤¦Æô¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡õ¥È¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç600¥«½ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î14Æü¤Ë¶úËÜÄ®¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¤ÎÈ¯¼Í¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±§Ãè¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¼·Í¼¡×¤ä¡¢Æ¸ÍØ¡ÖÍ¼¾Æ¾®¾Æ¡Ê¤æ¤¦¤ä¤±¤³¤ä¤±¡Ë¡×¤Ê¤É8¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»Ù±ç¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£Ä¹¤µ50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢Æ¬¤ä¼ó¤Ë´¬¤±¤Ê¤¤Ã»¤¤¥¿¥ª¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¼ý±×¶â¤òÉü¶½¤äÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤¿¡Ö¤Þ¤±¤Ê¤¤¡ª¥¿¥ª¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼çÂê¶Ê¡Ö¤Þ¤±¤Ê¤¤¥¿¥ª¥ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾õ¶·¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Î±¿Ì¿¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¡ÖÆ±ÏÂ±¿Æ°¿ä¿Ê·î´Ö¡×¡Ê11·îÁ´´ü´Ö¡Ë¡¢¡Ö¿Í¸¢¤ò¹Í¤¨¤ë¶¯Ä´·î´Ö¡×¡Ê11·î11Æü¡Á12·î10Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶úËÜÄ®¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£¡ÊµÆÃÏÍÎ¹Ô¡Ë