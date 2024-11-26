À¶¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¡Äº£ÅÙ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÁèÃ¥Àï¤«¡© ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë·ÄÂçÌîµåÉô½Ð¿È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡·ÄÂç¤Î4ÈÖ¡¢À¶¸¶Àµ¸ã¡Ê4Ç¯=·Ä±þ¹â¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Éã¡¦ÏÂÇî»á¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¶¸¶¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤Î´õË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àè·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾Ï³¤ì¡£¸½Ìò¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¡¢Ìîµå¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤«¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¡¢³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°9µåÃÄ¤Ë·ÄÂç¤ÎËÙ°æ´ÆÆÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÇ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼¡¢ºò²Æ²¦¼Ô¡¦·Ä±þ¤Ï¸©16¶¯¤Ç»¶¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÌîµåÉô¤«¤éÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÇº¤ß¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£¸å¤ÏÌîµå¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿À¶¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¡¢Ì±Êü¶É¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÆþ¤ê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¶¸¶¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ÄÂç¤Ë1Ç¯Î±Ç¯¤·¤ÆºÆÍèÇ¯4·î¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢·Ä±þ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï½Ð¿È¤Ê¤é½¢¿¦¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¡£Î¾¿Æ¾ù¤ê¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÀ³Ê¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤¨¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¦¤Á¤Î¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤¬Áá¤¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡·ÄÂç¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæÂçµ®»á¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â·ÄÂçÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇßß·Î÷¥¢¥Ê¡¢ÂçÄ®Îç±û¥¢¥Ê¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÌî¹¸²Â¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂç¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉôOB¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀ¶¸¶ÁèÃ¥Àï¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤ÎÈá´ê¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¼¡ÃË¡¦¾¡»ù¤Î¤¤¤ë·Ä±þ¤Ïºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤éº£²Æ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Î16¶¯¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤·Ä±þ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£