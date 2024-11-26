½ÐÀ¸¿ô70Ëü¿Í³ä¤ì¡Ä¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¥«¥®¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Î¼ãÇ¯½÷À¡×¤¬°®¤ë ¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦
¡Ö2030Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î6¡Á7Ç¯¤¬¡¢¾¯»Ò²½·¹¸þ¤òÈ¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡£À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯3·îËö¡¢22Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô80Ëü¿Í³ä¤ì¤Î¾×·â¤«¤é¡Ö¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê»î°Æ¡Ë¡×¤Ç¤³¤¦´íµ¡´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
½ÐÀ¸¿ô70Ëü¿Í³ä¤ì¤Î¾×·â¡ª ¥Í¥Ã¥È¤Ç°î¤ì¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÌµÍý¥²¡¼¡×¤¬¼¨¤¹°Å¤¤Ì¤Íè
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬11·î5Æü¸øÉ½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³µ¿ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï32Ëü9998¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.3¡ó¤Î¸º¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤à¤Èº£Ç¯1Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï70Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤à¸ø»»¤È¤Ê¤ë¡£100Ëü¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿16Ç¯¤«¤é¤ï¤º¤«8Ç¯Í¾¤ê¤ÇÌó30Ëü¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï²áµî30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×Åù¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤Î°ú¤¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¸ú²Ì¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¾¯»Ò²½¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤ò¸«¤ë¤È¾¯»Ò²½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ëº§°ù¿ô¤Ï¡¢47Ëü4741ÁÈ¡Ê11·î¸øÉ½23Ç¯³ÎÄêÃÍ¡Ë¤ÈÀï¸å½é¤á¤Æ50Ëü·ï¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡ÊµÄÄ¹»°Â¼ÌÀÉ×¡¢ÉûµÄÄ¹ÁýÅÄ´²Ìé¡Ë¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë50Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20¡Á39ºÐ¤Î½÷À¿Í¸ý¤¬È¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Á´¹ñ744¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø¤ÇÆâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è²ñµÄÀìÌç°Ñ°÷¤Î»³ÅÄ¾»¹°»á¤¬¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö·ëº§ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ãÇ¯½÷À¤¬ËèÇ¯¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç1¿Í¤Î½÷À¤¬»º¤à»Ò¶¡¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Î¼ãÇ¯½÷À¤Î¸º¾¯¤Ï¿Ó¤À¤·¤¤¡×
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÌ¤º§¼Ô¡Ê20¡Á34ºÐ¡Ë¤ÎÃË½÷ÈæÎ¨¡Ê½÷À1¤ËÂÐ¤¹¤ëÃËÀ¤Î¿ô¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ1.15¡ÊÅìµþÅÔ1.04¡Ë¤ËÂÐ¤·Ê¡Åç¸©1.35¡¢ÉÙ»³¸©¤Ï1.32ÇÜ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£30¡Á34ºÐ¤Ç¤ÏÊ¡Åç¸©1.65¡¢»³·Á¸©1.54ÇÜ¤Îº¹¤À¡£Æâ³ÕÉÜ¤Ï¼ãÇ¯½÷À¤ÎÎ®½Ð¤¬¿Ê¤àÅìËÌ¡¢ËÌ´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¤ÏÌ¤º§ÃËÀ¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Ì¤º§ÃË½÷¤Î¿Í¸ý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ËÅöÁ³Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Àè¤Î»³ÅÄ¶µ¼ø¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£»ºµÙ¡¦°éµÙ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼è¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ë½÷À¤ÏÎ®¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¸ÛÍÑÂÎ·Ï¤äÄÂ¶â¤ÎÃË½÷³Êº¹¡¢½÷À¤òº¹ÊÌ¤¹¤ëÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤ÃÏÊý¤âÂ¿¤¤¡£·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤Æ¼ýÆþ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤¬ÃÏÊý¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÅÔ²ñ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬Î®½Ð¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏÊý¤«¤é¤Î¼ã¤¤½÷À¤ÎÎ®½Ð¤ò»ß¤á¤ëÂÐºö¤Ï¡¢¾¯»Ò²½·¹¸þ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÌÚÌî³èÌÀ¡Ë