¥«¥Ê¥À¥É¥ëÂÐ¥É¥ë¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¹¹¿·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥«¥Ê¥ÀÀ½ÉÊ¤Ë25%¤Î´ØÀÇ
¥«¥Ê¥À¥É¥ëÂÐ¥É¥ë¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¹¹¿·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥«¥Ê¥ÀÀ½ÉÊ¤Ë25%¤Î´ØÀÇ
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë10%¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯¸À¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡¢¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡¢¹ë¥É¥ë¤¬ÂÐ±ß¡¦ÂÐ¥É¥ë¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç°ì»þ1.4121¤ò¤Ä¤±¡¢2020Ç¯5·î°ÊÍè¤ª¤è¤½4Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ê¥À±ß¤Ï110.20±ßÉÕ¶á¤«¤é109.20±ßÂæ¤ËÌó1±ßµÞÍî¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë10%¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯¸À¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¡¢¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡¢¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¡¢¹ë¥É¥ë¤¬ÂÐ±ß¡¦ÂÐ¥É¥ë¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç°ì»þ1.4121¤ò¤Ä¤±¡¢2020Ç¯5·î°ÊÍè¤ª¤è¤½4Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ê¥À±ß¤Ï110.20±ßÉÕ¶á¤«¤é109.20±ßÂæ¤ËÌó1±ßµÞÍî¡£