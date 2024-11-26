¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤¬¥â¥Æ¤ë¡£À³Ê½Å»ë¤ÎÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÎÆÃÄ§
¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢À³Ê½Å»ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤À¤È¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÈÅú¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÃËÀ¤Î¸À¤¦¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦½÷À¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À³Ê½Å»ë¤ÎÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ð½ï¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
À³Ê½Å»ë¤ÎÃËÀ¤Î¸À¤¦¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤Ï¾ð½ï¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤³¤È¡£
Ã¯¤·¤âµ¤»ý¤Á¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤ä¼»ÅÊ¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤è¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤ÈÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¡ÖÀ³Ê¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÄ¹½ê¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤ë
À³Ê½Å»ë¤ÎÃËÀ¤Î¸À¤¦¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤³¤È¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¿Í¤ÎÄ¹½ê¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÄ¹½ê¤äÌ¥ÎÏ¤òÁÇÄ¾¤ËË«¤á¤ÆÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¿Í¤ÎÃ»½ê¤ä·çÅÀ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÃËÀ¤ÎÌÜ¤ËÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À³Ê½Å»ë¤ÎÃËÀ¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÌÜ¤Ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤Ë±Ç¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤¼¤Ã¤Æ¡¼À³Ê°¤¤¤è¤Ê¡Ä¡£ÃËÀ¤«¤é¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤ë½÷À¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ