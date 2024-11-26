É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÈþÇØÃæ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡×¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£ï£æ£æ¡Ý£ó£è£ï£ô¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£ó£÷£å£å£ô£±£²·î¹æ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ä¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ªåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅ·»È¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£