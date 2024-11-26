¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡ÉÁê¼¡¤° ·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¶¼¤·¡ÄÃËÆ¨ÁöÃæ
¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤È³ë¾þ¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢ÃË¤¬·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ÆÅ¹°÷¤ò¶¼¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤¹¤ë»ö·ï¤¬3·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤È³ë¾þ¶è¤Ç¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡ÉÁê¼¡¤°
¡¡¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è°ìÇ·¹¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤ÇÃË¤¬·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò30Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¡Ö¥ì¥¸¤Î¶â¤ò¤è¤³¤»¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶â11Ëü±ß°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï165cm¡Á170cm¤Û¤É¡¢¹õ¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¤È¥º¥Ü¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤ò½Ð¤¿¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¹¾¸ÍÀî¶èËÜ°ì¿§¤È³ë¾þ¶è¹âº½¤ÎÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ë¤â·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÆ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë