◆西野カナ、活動再開後初ライブは横アリ

【モデルプレス=2024/11/26】歌手の西野カナが2024年11月13日・14日、2日間にわたって約5年9ヶ月ぶりとなる復活ライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』を、横浜アリーナにて開催。モデルプレスでは、彼女と大勢のファンが感動の再会を果たした13日公演の模様をレポートする。【13日公演ライブレポ・セットリスト】約5年9ヶ月にわたり無期限での活動休止をしていた西野は2024年6月25日、自身のSNSで突如再開を発表し、9月18日にはEP『Love Again』をリリースし、休止前と変わらず恋愛に一喜一憂する女性たちに寄り添う楽曲を世に届けた。そんな西野が復活ライブの会場として選んだのは横浜アリーナ。2019年2月に開催された活動休止前ラストライブ『Kana Nishino Love Collection Live 2019』にてファンとの再会を誓った場所だ。

◆西野カナ、復活ライブ最初の1曲は「if」

◆西野カナ「初めてライブで歌う曲」も披露

◆西野カナ、活動休止中の出来事もシェア

◆西野カナ「1曲目からもう涙腺崩壊」アンコールで打ち明ける

◆西野カナ「Kana Nishino Love Again Live 2024」セットリスト

◆ライブ情報

今回の公演中、何度も西野が口にしていたのは「ありがとう」の言葉。「皆には本当にありがとうという言葉ばかりでうまいこといつも伝えられへんけど、いつもいつも思っています」と不器用ながらに伝えた思いに応えるように、ファンからはアンコール前に「ありがとう」から始まる『Best Friend』の大合唱が繰り返し繰り返し届けられた。“約束の場所”に戻ってきた西野とファンはずっと大きな愛に包まれていた。開演前には、会場に歴代の楽曲が流れるだけでなく、ステージに置かれたたくさんのスクリーンに『Dear…』『会いたくて 会いたくて』『GO FOR IT !!』『恋する気持ち』などの名曲MVたちがモザイクでランダムに流れる。ずっと西野の活動を追ってきたファンにとってはすでに心躍る演出となったことだろう。BGMの音量が上がると、勢いのある『Tough Girl』が流れ、それも突然止まる。モザイクだったMVの映像が鮮明になり『GO FOR IT !!』『Best Friend』と名曲のSEが流れる。ステージが暗くなり『if』のピアノイントロが流れると、会場には悲鳴にも近い歓声が沸き起こった。まもなくして淡いラベンダー色のドレスを着た西野が階段の上に現れるとその歓声はさらに増す。『遠くても feat. WISE』で「ただいまー!」と満面の笑みで叫び、ゆっくりと階段を降りる様子はまるでプリンセスのよう。「近くに感じたい」の歌詞の通り、ステージから少しでもファンに近づこうと手を振る姿が印象的だった。MCでは「ちょっと水飲んでいい?」の西野の問いかけに「いいよー!」とファンが叫んだり、「会いたかった!」の声に「私も会いたかったよ!」と西野が答えたりとコミュニケーションを楽しんでいた西野。全国の映画館でライブビューイングを観ているファンにも呼びかけ「1つになって楽しい思い出作りましょう!」と笑顔で伝えていた。流れ出したしっとりとした音楽にきらめく階段の中央が開き、西野がその中に姿を消したかと思うと、一瞬でライトグリーンのドレスに早着替え。『Have a nice day』ではダンサーとともに軽やかなステップを踏み、バンジョーの音色が印象的な『Darling』では軽く跳ねながら歌うなど、可愛らしい一面も健在だった。『Love Again』の先行配信曲『EYES ON YOU』のレコーディングやライブのリハーサルなど裏側を映したムービーでファンの心を高ぶらせると、『15』で再度ステージに現れた西野はシースルーの前髪に後ろ髪をお団子にした髪型から、活動休止前のライブでのスタイリングも思い起こされるオン眉前髪のポニーテールと変貌を遂げていた。『もっと…』から『BRAVE HEART feat.西野カナ』までのメドレーでは、ジャケットにミニ丈のボトムス、ニーハイブーツのクールなスタイルも相まって、見た目は強がっていても思わず弱音を吐いてしまう、それでも心を強く持って恋愛に突き進む等身大の女性を描いたストーリーのようにも感じられた。特に『BRAVE HEART feat.西野カナ』には本人にも思い入れがあったようで「この曲に何度も背中押してもらったから今日は是非皆に聞いてほしいなと思って」と選曲した理由を明かし、もう1曲「初めてライブで歌う曲」とにこやかな笑顔で『Still love you』を披露していた。ストーリーが展開されていく幕間映像にてベッドに横たわり本を読んでいる間に眠りについてしまった西野。そんな夢の中で、ブロードウェイのようなショーがビックバンドサウンドとともに始まる。『イントゥ・ミー』では白と黒の千鳥格子柄が入った鮮やかな黄色のコートドレス、『MEOW』ではダンサーが持つ大きなハートに隠されているうちに、背中にリボンがあしらわれた青のドレスへ。さらに『FANTASY』では淡いピンクに羽がついたドレスに変身。ステージ中央に向かうと頭上から赤い紙吹雪が大量に降り注ぎ、真っ赤なミニドレスへとメドレーの間に何度も繰り広げられる早着替えに、目が追いつかないほどであった。まだまだ夢は終わらず、ゆっくりと山間を進む木の舟に乗りビジューが光る水色のドレスを着た西野が再び姿を見せる。『君って』では会場中からランタンが浮かび上がり、幻想的な空間に客席からは自然と感嘆の声が上がった。幕間映像で目を覚ました西野がベッドを降りると、バンドも一転して陽気なサウンドを奏で始める。ダンサーも自己紹介代わりのソロで魅せると、上手側からハート型のトロッコに乗った西野が登場。『GO FOR IT !!』ではMVでもお馴染みのチアガールたちがトロッコの周りで踊り、スクリーンにはユニフォーム風のフォントで西野の誕生日「318」が映るなど楽曲のコンセプトが詰まった演出となっていた。『LOVE & JOY』『トリセツ』でさらに会場の一体感は増すばかり。最後のMCでは車の免許を取得したことや南米・アルゼンチンの氷河をトレッキングしたことなど、活動休止中の様子もシェアした西野。「私のやりたいことリストにもいっぱいチェックがついていって、活動再開が決まってからは歌の練習をしたり、体力作りで色んな人にサポートしてもらいながら」とこれまでを振り返り「今日なんてさ100人を超えるものすごい人がこのライブに関わってくれてて、音楽を通して色んな人に出会えるって『めっちゃ素敵やな、ほんまに幸せなことやな』と今改めて噛み締めているところです」と感謝を伝えた。全てが全て上手くいくわけではなかった、肩を落とす時もあったと話す西野は「皆が送ってくれるメッセージや手紙を見せてもらってめっちゃ勇気をもらったし、皆の存在があるって自分の中で思えると、それだけで『よっしゃ頑張ろう』とまた思えるから」とファンへの愛も。本編の最後に選んだのは最新EP『Love Again』から『また君に恋をする』。最後の「ララララ〜」に合わせ大きく合唱するファンに「おー!」と驚く表情や、「せーので締めたいと思います!」「せーの!…やで?」と1度フェイントする姿も愛らしく、ファンと友達のように接する西野らしさに溢れていた。ファンが「もう1回!もう1回!」と叫びながら歌った『Best Friend』に応えるように、再びステージに降臨した西野。ツアーTシャツをピンクのスパンコールスカートとシルバーのシューズでドレッシーに着こなし、『EYES ON YOU』を熱唱した。2025年に活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の開催も発表し、会場は歓喜の渦に包まれていた。最後に「(照明が)ついてなかったから皆に多分見えてなかったかもしれんけど、1曲目からもう涙腺崩壊で」と実は1曲目の『if』から涙が止まらなかったのだと話し「本当にこらえるので必死やったけど、でも皆と一緒に歌ったり騒いだりしてたらめっちゃ楽しくなっちゃったね」とお茶目に微笑んだ。そして「じゃあじゃあじゃあ!皆さっき大きな声で『Best Friend』歌ってくれたから最後に皆で一緒に歌いましょう!」とファンが合唱していた『Best Friend』へ。美しいファルセットが光る「大好きだよ」のフレーズに酔いしれながら終わりを告げた復活ライブ。ステージの上手、中央、下手と一生懸命走りながらマイクを通さずに地声で「ありがとう!」と叫ぶ西野の姿には込み上げるものがあった。(modelpress編集部)M1 ifM2 遠くても feat. WISEM3 Have a nice dayM4 DarlingM5 15M6 メドレー 覆發辰函帖Distance〜No.1〜BRAVE HEART feat.西野カナ)M7 Still love youM8 メドレー◆淵ぅ鵐肇ァΕ漾次MEOW〜FANTASY〜I wanna see you dance)M9 このままでM10 君ってM11 GO FOR IT !!M12 LOVE & JOYM13 トリセツM14 また君に恋をする<アンコール>M1 EYES ON YOUM2 Best Friend「Fall In Love With You Again Tour 2025」【大阪】 大阪城ホール2025年4月5日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年4月6日(日) 開場 16:00/開演 17:00【福岡】 マリンメッセ福岡A館2025年4月26日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年4月27日(日) 開場 16:00/開演 17:00【東京】 国立代々木競技場 第一体育館2025年5月10日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年5月11日(日) 開場 16:00/開演 17:00【愛知】 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)2025年5月24日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年5月25日(日) 開場 16:00/開演 17:00【北海道】 北海きたえーる2025年5月31日(土) 開場 17:00/開演 18:002025年6月1日(日) 開場 16:00/開演 17:00【Not Sponsored 記事】