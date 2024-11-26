¡ÚÆÇÎø¡ÁÆÇ¤â¤¹¤®¤ì¤ÐÎø¤È¤Ê¤ë¡Á Âè10ÏÃ¡Û¥Ï¥ë¥È¡¢ÁÔÀä²áµîÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/26¡ÛÇÐÍ¥¤ÎßÀÀµ¸ç¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÏÈ¡ÖÆÇÎø¡ÁÆÇ¤â¤¹¤®¤ì¤ÐÎø¤È¤Ê¤ë¡Á¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ56Ê¬¡Á¡¿Netflix¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆÇÎø¡×ßÀÀµ¸ç¡õÊ¼Æ¬¸ù³¤¡¢ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ë¾×·â¤ÎÀ¼
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦»ÖÇÈÎá¿¿¡ÊßÀ¡Ë¤È¥ï¥ó¥³·ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡¦¥Ï¥ë¥È¡ÊÊ¼Æ¬¡Ë¤Î2¿Í¤¬ÀäÂÐÈëÌ©¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ê¡¢ÄË²÷¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÌ³½ê¤Ë²øÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¡¢¥Ï¥ë¥È¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤«¡¢»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ë¤«¤Î2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»ÖÇÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¡£¥Ï¥ë¥È¤òÆâÌ©¤ËÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆÇÎø¡×ßÀÀµ¸ç¡õÊ¼Æ¬¸ù³¤¡¢ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ë¾×·â¤ÎÀ¼
¢¡ßÀÀµ¸ç¡õÊ¼Æ¬¸ù³¤W¼ç±é¡ÖÆÇÎø¡ÁÆÇ¤â¤¹¤®¤ì¤ÐÎø¤È¤Ê¤ë¡Á¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦»ÖÇÈÎá¿¿¡ÊßÀ¡Ë¤È¥ï¥ó¥³·ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡¦¥Ï¥ë¥È¡ÊÊ¼Æ¬¡Ë¤Î2¿Í¤¬ÀäÂÐÈëÌ©¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ê¡¢ÄË²÷¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÆÇÎø¡ÁÆÇ¤â¤¹¤®¤ì¤ÐÎø¤È¤Ê¤ë¡Á¡×Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
»öÌ³½ê¤Ë²øÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¡¢¥Ï¥ë¥È¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤«¡¢»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ë¤«¤Î2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»ÖÇÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¡£¥Ï¥ë¥È¤òÆâÌ©¤ËÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û