¡ÚÌ¡²è¡ÛÃË¤Î»Ò¤ÎÈ¿¹³´ü¤Ï²Ä°¦¤¤¤±¤É½÷¤Î»Ò¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¤¡©¡¡Ì¼¤ò°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÏÃ
¿Æ»Ò¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡©¡¡Æ±¤¸»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢»ÐÄï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦¾ð¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌ¼¤ò°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥¤ì¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡©
¢¦ Ì¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÎÀ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤Îµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£