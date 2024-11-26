¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©11/26¡ÛÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏË½É÷¤Ë·Ù²ü¡¡¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤ÉµÞ¤Ê²£É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ °ÂÁ´Âè°ì¤Î¹ÔÆ°¤ò
¡üÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÃëÁ°¤´¤í¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤ª¤½¤ì¤â
¡ü¤¢¤¹27Æü(¿å)¤«¤é29Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤Î»þ±«ÌÏÍÍ¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ
¡ü¤¢¤µ¤Ã¤Æ28Æü(ÌÚ)¤«¤é¤ÏÆüÃæ¤â12·îÊÂ¤ß¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ºòÌë¤«¤é¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¤è¤ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¡¢¸©Æâ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±«±À¤¬³Ý¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢Äãµ¤°µ¤ËÈ¼¤Ã¤¿´¨ÎäÁ°Àþ¤¬À¾¤«¤éÀÜ¶á¤·¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¸©Æâ¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÃëÁ°¤´¤í¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
É÷¤Î¶¯¤µ¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë30¥áー¥È¥ë¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤âµÞ¤Ê²£É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿Í¼Êý¤´¤í¤«¤é¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤Ï»ß¤ß»Ï¤á¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ËÌÉô¤È²¼´Ø¤ÇË½É÷·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ16ÅÙÁ°¸å¡£¸á¸å¤«¤éËÌÉ÷¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤¹27Æü(¿å)¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤Î»þ±«ÌÏÍÍ¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ28Æü(ÌÚ)¤«¤é¤ÏÆüÃæ¤â12·îÊÂ¤ß¤Î¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
½µËö¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤â´Ë¤ß¡¢½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤À¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦26Æü(²Ð)¤«¤é¤Î±«É÷¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤â½ªÈ×¤Ë¸þ¤«¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë