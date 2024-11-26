¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ë¤Ò¤ÊÄ»¤¬È¯¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¤È¤Ï¡©¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»º¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤¹¤ë¤Ê¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¿÷Ä»¤Î»ëÎÏ¸¡ºº
»ëÎÏ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿÷Ä»¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤â¤Î¤ò¿Æ¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ë¥ç¥Ú²Ø»Ò¡Ê@nyopenasu¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@nyopenasu