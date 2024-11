Little Glee Monsterミカ、NHKドラマ『宙わたる教室』で俳優デビュー！「嬉しい気持ちでいっぱい」

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「ゆりなと私の似ている所を照らし合わせた時、『苦手なことがあっても夢に向かって挑戦するんだ』という気持ちが私と一緒でした」(リトグリ・ミカ)

Little Glee Monsterミカが、NHKドラマ10『宙わたる教室』で俳優デビューすることがわかった。

最終話に向けていよいよ物語が佳境に入ってきた『宙わたる教室』。11月26日放送予定の第8話で、柳田岳人(小林虎之介)に重要な影響を与える人物・ゆりな役として、Little Glee Monsterのミカが俳優デビューを飾る。

ミカの役柄は、岳人と同じく発達性ディスレクシアの学習支援センター・LDプラザに通う女子高生。明るく前向きな性格で、読み書き障害の困難を抱えながらも、夢に向かって前へ進もうとしている。

そんなミカと小林虎之介が初共演となる物語のキーシーンをお見逃しなく。

番組情報

NHKドラマ10『宙わたる教室』

◇総合テレビ 毎週火曜22:00~22:45

◇BSP4K 毎週火曜18:15~19:00

再放送:総合テレビ 毎週木曜24:35~25:20

出演:窪田正孝 小林虎之介 伊東蒼 ガウ/中村蒼 木村文乃 田中哲司 ミカ 長谷川初範 高島礼子 イッセー尾形 他

主題歌:Little Glee Monster 「Break out of your bubble」

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/ts/11GMGMRG5V/