¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¸µ´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬ÄóÁÊ¡¡ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬ÃÙ¤ìÊä½þÉÔ»Ùµë
¡¡Ë¡Î§¾å¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¸µ´µ¼Ô²ÈÂ²Êä½þË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¸©¤ÎÃËÀ¡Ê83¡Ë¤¬¹ñ¤Ë·èÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î½éÊÛÏÀ¤¬25Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ðÃËÀ¤Ï13ºÐ¤À¤Ã¤¿1953Ç¯¤´¤í¡¢²Æì¸©Æâ¤ÎÎÅÍÜ½ê¤ÇÊë¤é¤¹¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¸µ´µ¼Ô¤Ç¸å¤ËÍÜÉã¤È¤Ê¤ë½ÇÉã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊì¿Æ¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢²Æì¤Î½¬Â¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¡¼¥á¡¼¡×¡Ê°ÌÇ×¡Ê¤¤¤Ï¤¤¡Ë¡Ë¤ò·Ñ¤¤¤ÇÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÜÉã¤È¤ÏÎÅÍÜ½ê¤òË¬¤Í¤ë·Á¤Ç¸òÎ®¤òÂ³¤±¡¢2002Ç¯¤ËË¡Î§¾å¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡08Ç¯¤ËÍÜÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î20Ç¯12·î¡¢ÃËÀ¤ÏÆ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½þ¤òÀÁµá¡£¤À¤¬¡¢¹ñ¤Ï¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡¡×¤òÇÑ»ß¤·³ÖÎ¥À¯ºö¤ò½ª¤¨¤¿96Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²ÈÂ²´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤È¤·¤Æ¡¢22Ç¯3·î¤ËÉÔ»Ùµë¤ò·è¤á¤¿¡£