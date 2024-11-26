¥¨¥´¤Î¤Ê¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÆ±Î½¶Ã¤¡¡¥Ð¥¹¤ÎºÂÀÊ¤ò½ä¤ê¡ÖÁ´¤¯ÂçÊª¤Ö¤é¤º¡ÄÈà¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤ë¡×
Æ±Î½¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¾Ú¸À
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿·¤¿¤Ê¸¬µõ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£Åê¼ê¤Ï¡¢°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ËÂçÃ«¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÂÐ±þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂçÊª¤Ö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤ÏÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖTHROWBACKS¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µNF LÁª¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¥È»á¤«¤é¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¡©¡¡¸ª¤ò²ø²æ¤·¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¤Ï¥·¥ç¥¦¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÉáÄÌ¤ÎÃË¤Ê¤ó¤À¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÃË¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡£¸«¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊª¤Ö¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£¡Öµå¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢¤â¤·¤¯¤Ïµå¾ì¤«¤é¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤¬ºÇ¸å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÈ¯·¡¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤í¤¦¤È¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î²£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡Ê»³ËÜ¤è¤ê¡Ë¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡£ÁëºÝ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤¬ÄÌÏ©Â¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¹¥¤¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¨¥´¤¬¶¯¤¯¤ÆÎÙ¤ËÃ¯¤âºÂ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1014²¯±ß¡Ë¤ÎMLB»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¡¢»³ËÜ¤â12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó463²¯±ß¡á¤È¤â¤ËÅö»þ¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤Ï¡Ö10²¯¥É¥ë¤ÎÂç¶â¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂçÃ«¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë