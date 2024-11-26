¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡¦ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤¬¡í¸¸ÁÛ»ä¾®Àâ¡í¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö¸½¼Â¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤¿¤á¤Î´õË¾¡×¤È¤Ï
¡ÖÆùÂÎ¤Î¿ê¤¨¤äÏ·¸å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¼Â¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤äÌ´¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á°¸þ¤¤ÊÊª¸ì¤ò¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¸½¼Â¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï°ì¹Ô¡¢°ìÊ¸»ú¤â½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤¨¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤¬¡¢»ä¾®ÀâÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Øº£¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¤³¤³2½µ´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£58ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öº£¡×¤Î¥ª¡¼¥±¥ó¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Øº£¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤Ï"¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¶á¤¤¸¸ÁÛ»ä¾®Àâ"¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤â¡¢²Í¶õ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¤È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÄÐ¡¡¿ÈÊÕ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¼Â¤·¤«¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÏÃ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÏÃ¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾®Àâ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈºÇ½é¤«¤é"¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¶á¤¤¸¸ÁÛ»ä¾®Àâ"¤Ê¤ó¤À¤ÈÀë¸À¤·¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤½¤¦ÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂçÄÐ¤µ¤ó¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ø¸À¤¹¤ë»û»³½¤»Ê¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎò»Ë¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êà»û»³Àáá¤òÆ§½±¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡©
ÂçÄÐ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÊÏ¢ºÜ¡Ë½é²ó¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤½÷¤Î¥³¤ÈÏ»ËÜÌÚ¤ÎÄ»µ®Â²¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î½÷¤Î¥³¤«¤é¡Öº£¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þº£ºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
ÂçÄÐ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï³á¸¶°ìµ³Ä¾·âÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ø»Í³Ñ¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶õÁÛ¤¬¸½¼Â¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥é¤ò¿á¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÄÐ¡¡Á°ÅÄÆüÌÀ¤µ¤ó¤â¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÀå½Ð¤·¼º¿À»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¡ÊÁ°ÅÄ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë²¶¤¬¿ÈÂå¤ï¤ê¤ÇÃ´²Í¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤ÏÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¶õÁÛ¤¬¥ê¥¢¥ë¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸Êý¼°¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢³á¸¶°ìµ³¤ä»û»³½¤»Ê¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢0¤«¤é1¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¹¤²¤ÆÀ¹¤ë¤È¤¤¤¦½ñ¤Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÄÐ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤Þ¤ËÊì¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ØÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥í¥Ã¥¯Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¸½¼Â¤È¤·¤Æ¿Æ¤ä¼«Ê¬¤¬Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤ÎÌäÂê¤òËÜ¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢ÂçÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Àº¿À¾õ¶·¤¬À°¤¦¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Î¼¹É®¤Ë¤â¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°Åª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÄÐ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¢ÄíÎÅË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¿´Íý¾õ¶·¤òÐíâ×¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬À°¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
ÆùÂÎ¤Î¿ê¤¨¤äÏ·¸å¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¢¤·¤¸½¼Â¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤äÌ´¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á°¸þ¤¤ÊÊª¸ì¤ò¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÎÉ¤¤Êª¸ì¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¸½¼Â¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡ØÍÙ¤ë¥À¥á¿Í´Ö¡Ù¤Î²Î»ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Û¤¦¤ØÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÄÐ¡¡¤Ï¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼¹É®¤Ç¤Ï¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤òÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£ºî¤òÆÉ¤à¤È¥Ð¥ó¥®¥ã¤ä¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¥³¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢ÂçÄÐ¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤¬¼ã¤¤½÷À¤Ø¶¯¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¡©
ÂçÄÐ¡¡¤½¤ì¤³¤½¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤Ì"Ì¤ÍèÎÏ"¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ê¤¤¤«¤éÆ´¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Îº¢¤Ï¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯½÷¤Î¥³¤¬¸µµ¤¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë½÷¤Î¥³¤¬¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¡¢»û»³½¤»Ê¤Ï¤Î¤¾¤¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»û»³½¤»ÊÅª¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸½Âå¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÄÐ¤µ¤ó¤Ï°ìÊý¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÐ¡¡ºÇ¶á¡¢¼ã¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥Õ¥§¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¡¢·É¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ë¤±¤É......¤Ç¤â¡¢º¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ç¯¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ±»Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ¬Ç¾·Ù»¡¤ÎPANTA¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¸åÇÚ¤Îµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¡¼¥±¥ó¤¬´ÔÎñ´Ö¶á¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÐ¡¡ËÍ¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢UFO¸¦µæ²È¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤ÊUFO¥³¥ó¥¿¥¯¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¤¬½é¤á¤Æ±§Ãè¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï61ºÐ¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤Îå¤ß¤Ç¡£¥¢¥À¥à¥¹¥¡¼¤Ç¤¿¤È¤¨¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¶âÀ±¿Í¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Í¤¨¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
......¤È¤¤¤¦¶õÁÛ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿BUCK-TICK¤ÎÝ¯°æ¡ÊÆØ»Ê¡Ë¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤·¤¸½¼Â¤ÈÎÉ¤¶õÁÛ¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÍ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£80Âå¤Ç¤¢¤ì¤À¤±ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¸¥¤¤â¤¤¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡¡ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤¡¦¤±¤ó¤Â¡Ë¡¡
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£82Ç¯¤ËÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÆâÅÄÍº°ìÏº¤È¶¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¡×¤ò·ëÀ®¡£88Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊ©ÂË£Ì¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶ÚÆù¾¯½÷ÂÓ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÖÆÃ»£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤Þ¤¿¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢94Ç¯¡Ø¤¯¤ë¤°¤ë»È¤¤¡Ù¡¢95Ç¯¡Ø¤Î¤Î»ÒÉü½²¥¸¥°¥¸¥°¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜSFÂç²ñÆüËÜÃ»ÊÔÉôÌç¡ÖÀ±±À¾Þ¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥°¥ß¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡¦¥Û¡¼¥¹¡¦¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡Ù¡Ø¥´¥¹¥í¥ê¸¸ÁÛ·à¾ì¡Ù¡Ø¥í¥³¡ª¡¡»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡Ù¤Ê¤É
¢£¡Øº£¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡¡¤Ô¤¢¡¡1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ºî²È¤ÎÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤¬¡¢¤³¤³2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤Å¤ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤......¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¾Ï¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì"¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¶á¤¤¸¸ÁÛ»ä¾®Àâ"¤Ø¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤ÌÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡ª¡¡¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¡¢Ãø¼Ô¤â¶ÄÅ·¤Î¥Ê¥¾ÌÌÇò¤¤ºÇ¿·´©¡£ÂçÄÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¾®ÀâÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë"¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥ª¡¼¥±¥ó"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý
¡Øº£¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡¡¤Ô¤¢¡¡1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»ûÀ¾¥¸¥ã¥¸¥å¡¼¥«