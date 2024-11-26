 

¡¡°µÅÝÅª¤ÊË¤²Ð¤Ç¹¶¤á¤ë¥í¥·¥¢·³¡¢É¬»à¤ÇËÉÀï¤¹¤ë¼«±ÒÂâ¡£Éô²¼¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾®ÂâÄ¹¤Î°ÂÃ£3°Ó¤ÏÃ±¿È¡¢Àï¾ì¤ò¶î¤±¤á¤°¤ë¡£2Ê¬Ââ¤Î¿ØÃÏÉÕ¶á¤Ç¡¢Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Ê¼»Î¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£

¡ÚÂ³¤­¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¸½ÀïÎÏ¤ÇÂÐ½è¤»¤è¡×²ÐË¤¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÂâÄ¹¤«¤é¤Î¡È¤Ä¤ì¤Ê¤¤²óÅú¡É

¡¡Âè7ÏÃ¡Ò¸åÊÔ¡Ó¤ØÂ³¤¯

¡Ò¡Ö¸½ÀïÎÏ¤ÇÂÐ½è¤»¤è¡×²ÐË¤¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÂâÄ¹¤«¤é¤Î¡È¤Ä¤ì¤Ê¤¤²óÅú¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯

¡ÊÇðÍÕÈæÏ¤¼ù,º½ÀîÊ¸¼¡¡Ë