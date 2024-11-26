¿©¤Ù¤ë¤È»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ÄÍÆÇÉô°Ì¤¬Ì¤½èÍý¤Î¥µ¥Ð¥Õ¥°Ìó40É¤ÈÎÇä ¤¦¤Á10É¤Äø¤Î¹ØÆþµÒ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º µû²ðÎàÈÎÇä¤Îµö²Ä¤Ê¤¤Å¹
¡¡°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç11·î11Æü¤È25Æü¤Ë¡¢ÍÆÇ¤ÊÉô°Ì¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥Õ¥°¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½40É¤¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¸©¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ï³ê»ÔÃ®¿åÄ®¤Î¡ÖÃÝÄ«(¤¿¤±¤¢¤µ)¥¹¥È¥¢ー¡×¤Ç11·î11Æü¤È25Æü¡¢ÍÆÇ¤ÊÉô°Ì¤¬½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥Õ¥°¤¬¡¢¤ª¤è¤½20É¤¤Å¤ÄÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡25Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¤³¤ÎÅ¹¤ÇÌ¤½èÍý¤Î¤Õ¤°¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎÂ¿ÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤íÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤°¤ÎÍÆÇÉô°Ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤·¤Ó¤ì¤ä±¿Æ°¥Þ¥Ò¤Ê¤É¤Î¿À·Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ÆµÛ¤¬Ää»ß¤·¡¢»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ïµû²ðÎà¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Êµö²Ä¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÎÂ¿ÊÝ·ò½ê¤Ï»ØÆ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¤·¤¿¥µ¥Ð¥Õ¥°¤ÏÅ¹¤¬²ó¼ý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï°¦ÃÎ¸©Äó¶¡