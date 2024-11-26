¡ÈÊÉ¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÅ½¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¡É9²¯±ßÄ¶¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð
¡ÈÊÉ¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÅ½¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤¬¡¢620Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9.6²¯±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥«¥Æ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢2019Ç¯À©ºî¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥°¥ì¡¼¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÇò¤¤ÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÉÊ²Á³Ê¤Ï80Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1.2²¯±ß¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£7¿Í¤ÎÆþ»¥¼Ô¤¬¡È»Ë¾åºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡É¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÍî»¥¤·¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥ó»á¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÈÅ¸¼¨ÊýË¡¤ÎÀâÌÀ½ñ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏTwitter¡ÊX¡Ë¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥«¥Æ¥é¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤ò620Ëü¥É¥ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥È¡¢¥ß¡¼¥à¡¢°Å¹æÄÌ²ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëÊ¸²½¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¾Íè¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹Í¤¨¤äµÄÏÀ¤òÀ¸¤ß¡¢Îò»Ë¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¡¼¥È°¦¹¥²È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»ä¼«¿È¤¬¿©¤Ù¡¢·Ý½Ñ»ËµÚ¤ÓÂç½°Ê¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
Æ±ºîÉÊ¤Ï2019Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¡¦¥Ð¡¼¥¼¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ó¡¼¥Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥«¥Æ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢2019Ç¯À©ºî¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥°¥ì¡¼¤Î¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÇò¤¤ÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÉÊ²Á³Ê¤Ï80Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1.2²¯±ß¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£7¿Í¤ÎÆþ»¥¼Ô¤¬¡È»Ë¾åºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡É¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥«¥Æ¥é¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤ò620Ëü¥É¥ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥È¡¢¥ß¡¼¥à¡¢°Å¹æÄÌ²ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëÊ¸²½¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¾Íè¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹Í¤¨¤äµÄÏÀ¤òÀ¸¤ß¡¢Îò»Ë¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½êÍ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¡¼¥È°¦¹¥²È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»ä¼«¿È¤¬¿©¤Ù¡¢·Ý½Ñ»ËµÚ¤ÓÂç½°Ê¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
Æ±ºîÉÊ¤Ï2019Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¡¦¥Ð¡¼¥¼¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ó¡¼¥Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ±µî¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£