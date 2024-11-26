À¾¤«¤éÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤â¡¡É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë
¤¤ç¤¦¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢±«¤äÉ÷¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤â¡¢Ìë¤Ï¹¤¯±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¾¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤ÎÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶å½£¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï»Í¹ñ¤äÃæ¹ñÃÏÊý¡¢¶áµ¦¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤âÃëÁ°¸å¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÅìÆüËÜ¤â¹¤¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²£¤Ê¤°¤ê¤Î±«¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤ëËÌÆüËÜ¤â¡¢Ìë¤Ï±«±À¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆîÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åì³¤¤äËÌÎ¦¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÂô¤Ç¤Ï19¡î¤È¡¢ËÌÎ¦¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¾ÆüËÜ¤Ê¤É¡¢±«¤Î¤¢¤È¤ÏÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¯¡¢Åìµþ¤Ç13¡î¤Ê¤É¡¢¤¤Î¤¦¤è¤êÆüº¹¤·¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ë¤Ï´ØÅì¤Î±«¤Ï»ß¤ó¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÏÅìµþ¤Ç20¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï½µ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï12·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£