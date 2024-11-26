¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÇòÀîÌ¤Æà¤¬¾×·â¤Îà´éÌÌÊÑ·Áá¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¶ËÅÙ¤Î¿Í´ÖÉÔ¿®
¡¡ÆüÊÆ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×ÇòÀîÌ¤Æà¤¬¡¢¶ËÅÙ¤Î¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ÎÊÆ£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Æ£õ£ì£ì¡¡£Ç£å£á£ò¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÁÍ§¤Î£Á£Å£×À¤³¦½÷»Ò²¦¼Ô¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥á¥¤¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢¾×·â¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÇòÀî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÇòÀî¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥È¥Ë¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î¾Êý¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Îµ¿¤¤¤¬ºòÆü¡¢°ìµ¤¤Ë³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø²õ¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Èà½÷¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à»²Àï»þ¤ËÇòÀî¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Èà°½÷á¤ËÉ¿ÊÑ¡£ºÇ°¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢£¸·î¤Î±Ñ¹ñÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¤ÏÁêËÀ¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°Ìë¤Î£Ð£Ð£Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤Î½Ë²ì²ñ¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£´¥ÇÕ¸å¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇòÀî¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¥Ü¥È¥ë¹¶·â¤Ï¤«¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´éÌÌ¤Ë¥Ä¥Ð¤ò¤«¤±¤é¤ìºøÍð¾õÂÖ¤Ë¡£¥¹¥Ô¥¢¡¼¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Þ¥é¥¤¥¢¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·Âå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¥¢¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³Û¤ò¶¯ÂÇ¡£ËÜ»æ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢º¸ÌÜ¤Î¾å¤ËÂç¤¤Ê¥³¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿ÇòÀî¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÈÂÎÅª¥À¥á¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ËÁø¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Öº£²óÊÆ¹ñ¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤Ï¥Þ¥é¥¤¥¢¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤Þ¤À£Á£Å£×¤Ë¤Ê¤¤½÷»Ò¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤âÁ´Éô¤Ç¤¤Ê¤¤¡Äº£¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡Î¢ÀÚ¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö£É¡¡£÷£á£î£ô¡¡£Í£é£î£á¡Ê»ä¤ÏÌ¤Æà¤¬¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÇòÀî¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÎËÜ²»¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¿¡£¤³¤Î£÷£á£î£ô¤â¡Ø»ä¤ò²õ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤«°ã¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÆü¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¥Þ¥é¥¤¥¢¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê»£±Æ¤â¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö»ä¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÏÉ¬¤º¸å²ù¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
à¥Þ¥é¥¤¥¢¥·¥ç¥Ã¥¯á¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î£Å£Ø£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ÆÉñ²Ú¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Éñ²Ú¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡Ä¡©¡×¤È¼«¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Å£Ø£Ö¤Ïº£Ç¯£±·î¤ËÉñ²Ú¤È·ëÀ®¡£¥¸¡¼¥Ê¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢Íü°É¤ÈÀ¤³¦¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤âµµÎö¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÇòÀî¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£