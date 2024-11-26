È¿Íî¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï°ì»þÄäÀï¤Ø¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª1·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.94¡Ê-2.30¡¡-3.23%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£±·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤¬¡¢ÃÏ¾åÀï¤ò´Þ¤á¤¿¾×ÆÍ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï£²£¶Æü¤Î³ÕµÄ¤ÇÄäÀï¾ò·ï¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÄäÀï¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ü¥¦¡¦¥µー¥Ö¹ñ²ñÉûµÄÄ¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿£¶£°Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤Î¼Â»Ü³«»Ï¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¾ã³²¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£±·î¸Â¤ÏÇä¤êÍ¥Àª¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤Æ²¼¤²Éý¤ò°ì»þÅª¤Ë¾Ã¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤ë¤È£¶£¸¡¥£·£´¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.94¡Ê-2.30¡¡-3.23%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£±·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤¬¡¢ÃÏ¾åÀï¤ò´Þ¤á¤¿¾×ÆÍ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï£²£¶Æü¤Î³ÕµÄ¤ÇÄäÀï¾ò·ï¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÄäÀï¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ü¥¦¡¦¥µー¥Ö¹ñ²ñÉûµÄÄ¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿£¶£°Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤Î¼Â»Ü³«»Ï¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¾ã³²¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£±·î¸Â¤ÏÇä¤êÍ¥Àª¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤Æ²¼¤²Éý¤ò°ì»þÅª¤Ë¾Ã¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤ë¤È£¶£¸¡¥£·£´¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS