Æü·Ð225ÀèÊª¡§26ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á90±ß¹â¡¢3Ëü8830±ß
¡¡26Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ90±ß¹â¤Î3Ëü8830±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8780.14±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï49.86±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7613Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2719¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ3.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡¡¡7613
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38815¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡197833
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2719¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡ 12940
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡¡¡ 806
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 699
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2719¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ3.40¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡¡¡7613
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38815¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡197833
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2719¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡ 12940
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡¡¡ 806
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 699
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹